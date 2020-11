Coalición Canaria de Los Llanos solicita una solución urgente “al abandono” del Callejón de la Gata

Coalición Canaria (CC) pide una solución urgente “al abandono” del polígono industrial del Callejón de la Gata, destaca en una nota de prensa. El portavoz de CC en el Ayuntamiento, Francisco Montes de Oca Acosta, solicita a la alcaldesa, Noelia García, que visite el polígono industrial. En la nota se señala que “el estado en que se encuentra demuestra que quizás no haya estado por allí desde hace tiempo y no sea conocedora de las condiciones de abandono del mismo. En caso de conocerlo y no haber dado las instrucciones necesarias para corregir la situación, resulta muy preocupante la escala de prioridades de la Alcaldía”.

Añade que “las empresas que se encuentran en este polígono, que generan actividad, que generan empleo y que pagan importantes sumas de impuestos municipales para mantener la economía del ayuntamiento, no merecen el estado abandono en el que se encuentra. Por ello, desde Coalición Canaria abogamos por el restablecimiento de los servicios públicos de mantenimiento del polígono a la mayor brevedad posible, así como que se planifiquen por la Concejalía de Limpieza las acciones periódicas en la zona para evitar que se reproduzca esta situación y con ello poner en valor una zona estratégica desde el punto de vista económico y para la generación de empleo”.

En comunicado de CC se apunta que “la situación de dejadez en que se encuentra el citado polígono, no es una buena carta de presentación para atraer posibles inversores, que se están fijando en suelos de otros municipios que si han hecho los deberes en los últimos años, mientras que el Ayuntamiento de Los Llanos sigue anclado en el cortoplacismo. Prueba de ello es que el grupo de Gobierno ha rechazado en varias ocasiones la propuesta de Coalición Canaria para dotar de acceso a internet el polígono mediante fibra óptica, en la actualidad el acceso a internet es muy deficitario; ello complica y limita el asentamiento de cualquier actividad empresarial en la zona. Para colmo, solicitar la conexión a la red de energía eléctrica se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los empresarios que se pretenden instalar en la zona”.

Indica que “el impulso de los suelos industriales que posee el municipio de Los Llanos de Aridane se ha convertido en una asignatura pendiente más del grupo de Gobierno local, que más pronto que tarde tendremos que lamentar”. Desde hace varios años, asegura, “se vienen rechazando las propuestas de Coalición Canaria para que el Ayuntamiento intervenga y lidere las actuaciones necesarias para impulsar la ordenación del suelo de las Rosas”. Agrega “se han negado a dotar de fibra óptica el suelo del Callejón de La Gata, no se ha luchado para dotar éste último de energía suficiente. Con esta actitud donde las ideas no se valoran por el contenido sino por la procedencia, se está perdiendo mucho tiempo y eso es lo único que no se puede recuperar”.

“Creemos”, se india en la nota de CC, “que ya es hora de que el grupo de Gobierno pase a modo activo; no pueden seguir viviendo de las rentas del municipio que construyó Coalición Canaria, ya no pueden decir que no tienen experiencia, ya no pueden excusarse en los que estaban antes, llevan nueve años con los presupuestos más altos de la historia año tras año, con una presión fiscal que se ha incrementado un 100% en ese periodo, pero no se aprecia que tanto esfuerzo del contribuyente se revierta en progreso y desarrollo, por el contrario la prioridad del gasto la encabeza lo efímero y lo superfluo”.

Coalición Canaria, concluye, “no es que vea el municipio gris, tal y como nos acusa la señora alcaldesa demagógicamente cuando criticamos lo que no va bien; en las actas del pleno figuran la gran cantidad de propuestas que desde la oposición con sentido de responsabilidad, hemos hecho y que persiguen el desarrollo del municipio, con la intención de que recupere la luz el municipio que antaño iluminaba a La Palma”.