L'oficina d'habitatge de Gandia ja ha rebut un total de 125 peticions d'ajudes al lloguer

L'Ajuntament de Gandia, a través de l'oficina d'Habitatge, ha iniciat la tramitació de les sol·licituds per a les ajudes al lloguer emmarcades dins del Pla Estatal d'Habitatge. Així, se subvencionen les despeses de lloguer o cessió de l'habitatge o habitació de l'1 de gener al 31 de desembre del 2024.

Ho ha explicat el regidor delegat d'Habitatge, Salvador Gregori, que ha comparegut que ha explicat que, per cada sol·licitant, segons el nivell d'ingressos, l'ajuda pot ser del 40, 45 o 50%. No podran ser objecte d'ajuda els habitatges l'arrendament dels quals supere, per al cas de Gandia, els 700 euros mensuals en concepte de renda a pagar al propietari. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 d'octubre. Aquelles persones interessades poden adreçar-se a l'oficina d'Habitatge, ubicada a la plaça Tirant en horari de 9:00 a 14 hores.

Fins ara, s'han rebut 125 peticions de les quals se n'han tramitat 97 que complien els paràmetres requerits. Pel que fa a l'any 2023, Gregori ha informat que l'any passat a Gandia es van adjudicar ajudes per valor de 408.000 euros a un total de 124 persones.

Finalment, l'edil ha reafirmat el compromís del govern municipal per continuar desenvolupant polítiques d'habitatge que permeten facilitar-ne l'accés i avançat que, en pocs dies, s'informarà de les mesures que preveu posar en marxa el govern municipal per alliberar habitatge a règim de lloguer.