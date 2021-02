Coalición Canaria propone completar las oficinas del Cabildo en Los Llanos con un punto de atención ciudadana del Consejo Insular de Aguas

Coalición Canaria (CC) propone “completar las oficinas que recientemente ha estrenado el Cabildo en Los Llanos de Aridane con un punto de atención ciudadana del Consejo Insular de Aguas (CIALP)”, indica en una nota de prensa.

“Valoramos que el Cabildo refuerce su presencia en el oeste de la Isla, pero en el listado de servicios que ofrecen las nuevas oficinas insulares de la Calle Adelfas han dejado fuera a un sector importante de la población, que son los agricultores”, señala Fran Montes de Oca, portavoz de CC en el Ayuntamiento aridanense. “Muchos de ellos nos han hecho llegar su decepción por no contar con el servicio que tenían en legislaturas anteriores en la oficina de la Casa Massieu del Llano de Argual”, añade.

Por lo pronto, se apunta en la nota, el grupo de Gobierno del Cabildo ha decido dejarlo fuera y que los asuntos del agua para riego se gestionen a través de intermediarios.

“Se han olvidado o, simplemente, no se ha tenido en cuenta a los agricultores que no forman parte de comunidades de regantes por quedar fuera del ámbito territorial de las mismas y que carecen de agua en propiedad o no les alcanza con la que poseen”, lamenta el portavoz de CC.

Uno de los servicios “más demandados”, se señala en la nota, “y que mayor aceptación tenía de cuantos se ofrecían en la oficina de la Casa Massieu del Llano de Argual era el que atendía a los agricultores del Valle cuando les hacía falta agua para riego”. “Los agricultores se acercaban a la Casa Massieu y allí registraban su solicitud cuando el Consejo Insular de Aguas abría el plazo para inscribirse; también allí, se entregaba el justificante del pago del precio público y por parte de los canaleros del Consejo se procedía al reparto del agua en los embalses de propiedad de los solicitantes”, recuerda Fran Montes de Oca. “De esta manera el Consejo Insular de Aguas actuaba como un agente regulador de los precios del agua, abaratando la misma al no experimentar incremento de costes debido a la gestión de intermediarios”.

“No todos los agricultores de Los Llanos de Aridane forman parte de las diferentes comunidades de regantes del municipio”, se subraya en la nota. “Bajo gobiernos de Coalición Canaria en el Cabildo, en momentos de escasez, muchos de esos agricultores, ante la falta de agua en el mercado, acudían directamente al CIALP como forma para cubrir sus necesidades”, agrega.

“Con el actual grupo de Gobierno en el Cabildo, cuando los agricultores que no pertenecen a comunidades de regantes han tenido que solicitar el apoyo del CIALP para poder adquirir agua pública que llevar hasta sus embalses, la gestión del servicio de dicha solicitud se realiza a través de empresas privadas, con el consiguiente encarecimiento”, advierte Montes de Oca.

Por este motivo, Coalición Canaria ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane con el objeto de que se habilite en las nuevas oficinas descentralizadas del Cabildo en el municipio un punto de atención ciudadana del Consejo Insular de Aguas que permita atender las peticiones de los agricultores cuando tengan la necesidad de adquirir de agua de riego o cualquier otra gestión relacionada con el Consejo, concluye.