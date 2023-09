El alumnado del CEO Tijarafe ‘estrena’ el prestigioso centro 20/21 Espacio de Arte

“Tal y como se describe en su misión -el compromiso a la integración del arte y el lenguaje visual en la educación local-, el equipo de 20/21Espacio de Arte ha iniciado su programación con una visita al centro dedicada a los alumnos y profesores del CEO de Tijarafe. Los estudiantes de edades entre 12 y 15 años han tenido la oportunidad de ver las exposiciones con sus profesores, dos días después de su apertura inaugural. Las visitas se subdividieron en grupos de 15 alumnos para que la experiencia fuera más personal e íntima”, indica el centro en un comunicado.

“Tuve la oportunidad de conocer a algunos de los profesores el curso pasado, y finalmente, ha sido un gran placer conocer a los estudiantes. Me ha impresionado mucho el nivel de compromiso que he visto. Algunas de las preguntas que los estudiantes me han hecho sobre el proceso o el significado simbólico de las obras han sido muy sofisticadas”, señala Ysabel Pinyol, directora de Programas.

“Esta visita general e introductoria al espacio de arte ha servido como introducción para iniciar el desarrollo de una programación más intensiva y específica con el profesorado para este curso académico. Como indica el título de la exposición actual, ‘¿De dónde eres?’, este es un período para que el equipo 20/21 conozca a los locales y viceversa, y ya parece ser que hay plena intención por ambas partes de desarrollar una gran relación”, explica.

“Qué maravilla empezar nuestros esfuerzos de programación presentándonos a nuestros vecinos del CEO Tijarafe. Enseguida me he sentido a gusto con los alumnos y profesores que nos han visitado, y espero que ellos se hayan sentido igual. Me gustaría verlos a menudo y conocerlos mejor. Escuchar sus reacciones y perspectivas sobre el arte que presentamos aquí será una forma estupenda de iniciar el discurso que fomentamos en 20/21”, apunta Gloria Lastres Alonso, coordinadora de Programas.

