La cineasta Mercedes Afonso rueda en la colada del volcán 'El mapa para tocarte'

“Hay que atravesar la colada del volcán para enfrentarnos al hecho de que ha desaparecido un trozo de nuestra isla de La Palma, de nuestra infancia, de nuestra inocencia y nuestra ilusión. Por eso, ‘El mapa para tocarte’ es una metáfora de esa herida, de meterse en ella para llegar al otro lado. Yo aún no la he recorrido, pero lo hago rodando esta película”. Así es como la directora palmera Mercedes Afonso afronta esta etapa de rodaje de su largometraje documental “atravesando la colada del volcán como en estos años hemos vivido día a día la enfermedad y el síndrome de PANDAS de mi hijo Airam. Porque es lo que nos ha tocado vivir y no queda más remedio”, subraya.

‘El mapa para tocarte’ ha finalizado estos días una primera etapa de rodaje, que ella califica como “el invierno, el dolor, las heridas”; en localizaciones clave de la erupción del volcán de La Palma: la colada, la vivienda familiar de El Paso, el Mirador de Tacande y los restos del colegio de sus hijos, el Ceip La Laguna. El filme ha recibido una subvención a Producción del Gobierno de Canarias y en su etapa de desarrollo, además de contar también con el apoyo del Gobierno de Canarias, se ha alzado con el primer premio la tercera edición del Programa de aceleración de proyectos cinematográficos que organiza el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC), con la colaboración de Proexca (Sociedad Canaria de Fomento Económico, SA). Asimismo, ha obtenido también otros dos galardones, en concreto el premio Isla MECAS del Mercado del Festival de cine de Las Palmas de Gran Canaria, el premio IFIC del mercado internacional Afrolatam de MiradasDoc, lo que lo sitúan como uno de los proyectos canarios más avalados y destacados. En esta fase del rodaje cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Paso. La película espera sumar también el apoyo de televisiones y otras entidades para completar su financiación.

Con un equipo de doce personas, la cineasta y madre Mercedes Afonso ha emprendido con su familia el camino hacia el final de una película documental que retratará diez años de su vida y terminará con el dieciocho cumpleaños de su hijo. “En este tiempo Airam ha ido evolucionando y mejorando. Es precioso”, subraya, “poder decir ahora en pasado que ‘ha padecido’ la enfermedad de PANDAS, y que el TOC, hace apenas unos meses, también se ha ido. Han sido años muy duros. Por eso estoy rodando esta película, porque se atraviesan y se superan, pero hay que pasarlos, no podemos hacer otra cosa, como nos ha sucedido a todos en La Palma con el volcán”.

‘El mapa para tocarte’ es una historia familiar que gira alrededor de Airam, hijo de la directora diagnosticado con Síndrome de Asperger que desde los 8 años hasta los 14 sufrió Síndrome de PANDAS (Trastorno pediátrico neurosiquiátrico autoinmune asociado a estreptococo). El PANDAS, además, le ha provocado un TOC de limpieza y contaminación por momentos muy extremo. “En 2018 surge la idea de hacer esta película”, explica Mercedes Afonso, “porque tenía material grabado con el móvil que utilizaba para mostrárselo a la siquiatra y a su padre y que vieran lo que él estaba padeciendo. Entonces me di cuenta de que tenía momentos muy potentes”, agrega, “y que contando esta historia podría ayudar a otras personas que vivieran situaciones límite en sus vidas y que sólo tuvieran el amor para resolverlas”.

Quedarán pendientes dos momentos más de rodaje, en mayo y septiembre de este año, para completar el material necesario para el montaje del filme. En palabras de Afonso, “el proyecto se ha visto alimentado por la vida misma, ya que a toda la isla nos estremeció el volcán en 2021 y en mi familia su terrible erupción se unió a la enfermedad de mi hijo. Así que la forma en la que lo vivimos”, señala, “tiene mucho que ver con lo que aprendimos de él, que asombrosamente se enfrentó a los acontecimientos con más serenidad que el resto de la familia”. De hecho, un momento culminante del rodaje de estos días se ha grabado durante el concierto de Rupatrupa, el grupo favorito de Airam, al que asistimos en directo y en persona en la Plaza de Los Llanos de Aridane. “Eso ha sido la coronación de la mejoría de su enfermedad, que hasta hace muy poco le impedía estar al lado de otras personas. Por eso hay que atravesar la colada del volcán, las heridas de la vida, aceptarlas y superarlas”, subraya la directora. “Estos días de rodaje han sido increíbles y enriquecedores, tanto para mí, como para mis hijos, junto a un equipo magnífico en profesional y en lo humano, al que me siento profundamente agradecida, por acompañarme, y arroparme, sosteniendo mi mirada y mis emociones, en la que es, sin duda, la película más difícil de mi vida.