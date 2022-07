El próximo sábado, 23 de julio, a las 20.30 horas, se realizará un concierto y audición del Seminario Permanente de Jazz La Palma 2022 en la sede social del Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, como cierre del proyecto formativo cultural impulsado por dicha sociedad. La iniciativa del Seminario Permanente (SP), consiste en la impartición de clases de música e instrumento, el cual se viene realizando los lunes en el Salón Noble de la sede social del Real Club Náutico La Palma. El proyecto está coordinado y dirigido por Kike Perdomo, saxofonista, compositor, productor musical e ingeniero de sonido, siendo uno de los músicos más talentosos e inquietos que ha creado el archipiélago canario, informa la organización.

Kike Perdomo ha cursado estudios de saxo, flauta, armonía, arreglos, composición e improvisación de muy diversas fuentes Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife; Escuela de Jazz y Música Moderna de Luis Vecchio; con profesores particulares como Greg Lyons, Dave Schnitter, Greg Badolato, Eric Marienthal, Bill Evans (saxo), Bennie Maupin, Chris Cheek, Will Vinson o Dick Oatts. Fue becado por el Berklee College of Music en 1989 y cuenta con el Grado Superior en Jazz y Música Moderna por el ESMUC de Barcelona en 2009. Profesor de Saxo, Big Band y Gestión Musical en el Conservatorio Superior de Música de Canarias durante los años 2015 a 2021.

En los años 90 se traslada a Madrid y recorre España y conoce la escena de clubes y festivales tocando multitud de veces en el Café Central, Madrid, y festivales de jazz como “Entre Olivos” Jaén, Festival Internacional de Jazz de Lugo, Festival de Jazz de Barcelona, Festival de Jazz de Lérida, Festival de Jazz de Madrid, Festival Internacional de Jazz de Málaga, Jimmy Glass en Valencia, Festival de Jazz de Lérida, Festival de Jazz de Canarias, Bogui Jazz y Café Berlín en Madrid, Filloa en La Coruña, Clavicémbalo en Lugo, La Puerta Falsa en Murcia, Eshavira en Granada, Asociación Contrabajo en Huesca, Bilbaina Jazz Club en Bilbao, Jamboree y Luz de Gas in Barcelona, etc. Luego recorre otros países para actuar también en Instituto Cervantes de Nueva York, Rockwood Music Hall NY, Ibeam NY, Something Jazz Club NY, Smalls NY, Fat Cat NY, Elb Jazz Hamburgo, Edds Café Maastrich, Moods Zurich, Swing&Sweet Bergen, etc.

Su inquietud y profesión le llevó también a los circuitos de rock realizando giras con los más grandes artistas de rock españoles como Luz Casal (1989), Joaquín Sabina (1994 al 1997) o Miguel Ríos (1997), aparte de colaboraciones con Sergio Dalma o Rosana.

Ha sido miembro activo en multitud de proyectos canarios como Jazz Borondón, Taburiente, Mbalax, Chiqui Pérez, Esther Ovejero, A.M Big Band, Carlos Sánchez, Baba Djembe, Luis Morera, Esther Ovejero, Adolfo Peña, Thomas Figueroa, etc., realizando la producción artística de todos ellos.

En la escena nacional e internacional ha tocado y/o grabado con músicos como Bill Evans, Anthony Jackson, Richard Bona, Jim Beard, Chuck Loeb, Josh Dion, Bob Sands, Ari Hoening, Mark Egan, Karl Latham, Christian Lohr, Perico Sambeat, Chano Dominguez, Eric Marienthal, Nantha Kumar, Ismaila Sane, Dan Rochlis, Francis Posé, Yul Ballesteros, Torsten de Winkel, Chris Cheek, Joe Magnarelli, Caramelo, Michael Olivera, Audun Waage, Borja Barrueta, Martin Leiton, Javier Infante, Javier Colina o Jorge Pardo.

Desde 1990 lidera su propia banda con la que ha sacado a la luz hasta el momento 12 cds con su nombre contando con colaboradores de lujo como Bill Evans, Chano Domínguez, Chuck Loeb, Eric Marienthal, Soren Moren, George Dulin, Vince Cherico, Mark Lomano, Greg August, Jeroen Truyen, Joseph Lepore, entre otros.

Funda y dirige la Big Band de Canarias en el año 2008, con la que ha grabado 5 CDs, y actuado en todo el archipiélago, además de en varios de los festivales de jazz más importantes de España.

Es además ingeniero de sonido del Festival de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITE) en sus XIV ediciones, grabando a la OST (Orquesta Sinfónica de Tenerife) las bandas sonoras de películas como Mátrix, El Perfume, Oscar, El color del Destino, Iron Man, Spiderman, etc., bajo la batuta del maestro Diego Navarro y emitidas por Antena 3, Televisión Canaria y Televisión Española.

Las personas que deseen acudir al concierto, pueden adquirir las entradas en la Secretaría del Club, llamando al teléfono 922411935 o enviando un email a rcnlapalma@gmail.com en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.