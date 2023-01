Cuarteto Casals, la sublimación de la música de cámara

El prestigioso Cuarteto Casals, Premio Nacional de Música 2006 y una de las formaciones españolas de cámara más interesantes y con mayor prestigio del panorama internacional, se incorpora esta semana al 39 Festival de Música de Canarias. El conjunto ofrecerá un recorrido por singulares escenarios de cinco islas, con un concierto diario, desde el jueves 19 al lunes 23 de enero, y con un repertorio que transita por el clasicismo, el romanticismo y la vanguardia: Haydn, Schubert y Shostakovich.

Inician el recorrido el jueves 19 en el Museo Arqueológico Benahoarita de los Llanos de Aridane, en La Palma, y continuarán al día siguiente en el Teatro de San Bartolomé de Lanzarote. El sábado 21 estarán en el Auditorio de Antigua, en Fuerteventura y el domingo 22 en el lagunero Teatro Leal, en Tenerife. La gira finalizará el lunes 23 con el concierto que ofrecerán en el Teatro Pérez Galdós, en Gran Canaria. Todos comienzan a las 20.00 horas, salvo el programado en el municipio majorero que dará comienzo media hora más tarde.

El público de las islas podrá disfrutar así de la excelencia de un cuarteto que es invitado de forma regular por las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y que es habitual verlos y escucharlos en televisión y radio de toda Europa y en América del Norte. Son de admirar su afinación perfecta, lo impecable del ataque conjunto, las dinámicas siempre cuidadas, la atención primorosa y la adecuada pauta expresiva.

Fundado hace casi 25 años en la Escuela Reina Sofía de Madrid, donde en su momento llegó a considerarse entre los círculos musicales como un prometedor cuarteto de cuerda español, es hoy una formación consolidada. A fuerza de cultivar un sonido lleno de personalidad y de perfecto equilibrio sonoro, Vera Martínez Mehner y Abel Tomás (violines), Jonathan Brown (viola) y Arnau Tomás (violonchelo) han formado uno de los mejores cuartetos internacionales del momento.

Han recibido numerosos premios y el reconocimiento de la crítica tanto a sus actuaciones como a su producción discográfica. Además del premio Nacional de Música, los excelentes músicos que integran el cuarteto han sido galardonados, entre otros con el Premio Nacional de Cultura de Catalunya (2016) y el Premi Ciutat de Barcelona (2005), además de traerse a España los primeros premios en los concursos internacionales de Londres y de Hamburgo.

El grupo celebrará sus 25 años con una grabación y una serie de conciertos de la integral del ‘Arte de la Fuga’, de Johan Sebastian Bach. Lo más destacado de sus últimas temporadas incluye el ciclo de los 10 últimos cuartetos de Mozart en la Pierre Boulez Sall en Berlín, ‘Absolute Jest’ de John Adams con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, así como giras por Europa y Norteamérica.

“Una gesta de la que hablarán futuras generaciones”, así se refería la revista ‘Scherzo’ a la titánica filmación que Cuarteto Casals realizó en directo de la integral de cuartetos de Franz Schubert en L’Auditori de Barcelona durante la temporada 2013-14. Una serie de cinco conciertos extraordinarios producida por Neu Records y calificada por la BBC Music Magazine como “lo mejor que hemos visto y oído”.

El Cuarteto también ha desarrollado una importante producción discográfica para el sello Harmonia Mundi, formada hasta el momento por 12 CDs, que incluyen un amplio repertorio que abarca desde autores menos conocidos como Arriaga o Toldrà hasta compositores clásicos vieneses como Mozart, Haydn, Schubert y Brahms, sin olvidar grandes nombres del siglo XX como Debussy, Ravel y Zemlinsky.

En una suerte de historia del cuarteto de cuerdas entre el siglo XVIII y el XX han diseñado para el concierto que ofrecerán en el FIMC un programa que transita desde el clasicismo neto hasta un romanticismo muy conformado y culminando con la vanguardia, en una variedad de tejidos sonoros, con obras como ‘Cuarteto no 24 en La mayor, Op. 20’, de Haydn; Cuarteto para Cuerda no 10 en La bemol 26’ mayor, Op. 118, de Shostakovich, y Cuarteto para Cuerda n.o 14 en Re menor, 40’ D. 810, “La Muerte y la Doncella”. De Schubert.

Entradas

Las entradas están disponibles en la web del festival, www.festivaldecanarias.com, y también en www.ecoentradas.com y en las plataformas habituales de venta de los escenarios que acogen los conciertos. El festival recuerda que existe una tarifa reducida de tres euros para estudiantes de música y personas en desempleo.