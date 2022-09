El Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma acoge la exposición ‘El pulso del volcán’

La Fundación CajaCanarias ha inaugurado hoy viernes, 16 de septiembre, la exposición El pulso del volcán en su Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma (Plaza de España, 3). El montaje supone la primera exposición fotográfica que se realiza en relación con el reciente proceso eruptivo acaecido en Cumbre Vieja y presenta, a través de 35 impactantes instantáneas, el trabajo realizado durante los 85 días del fenómeno natural por parte del prestigioso fotoperiodista Arturo Rodríguez para National Geographic (Santa Cruz de La Palma, 1977). El horario de visitas se establece de lunes a viernes (10:00-13:30 y 17:30-20:00), así como los sábados (10:00-13:30), y permanecerá abierta al público, con carácter gratuito, hasta el próximo 5 de noviembre. Toda la información se encuentra ya disponible a través de www.cajacanarias.com

Tras las palabras introductorias a cargo del propio Arturo Rodríguez y de Margarita Ramos, presidenta de la Fundación CajaCanarias, el acto de inauguración contó con la presencia de una amplia representación de la sociedad palmera, que no quiso perderse la puesta de largo de este montaje expositivo que recoge alguna de las instantáneas icónicas recogidas durante los casi tres meses de actividad vulcanológica por parte del fotoperiodista palmero y que, en el caso de la fotografía que protagoniza el cartel de la muestra, alcanzó la portada de la prestigiosa publicación National Geographic. Entre otras autoridades institucionales estuvieron presentes la consejera de Cultura del Cabildo Insular, Jovita Monterrey, así como los alcaldes de Santa Cruz de La Palma y El Paso, Juan José Neris y Sergio Rodríguez, respectivamente.

Arturo Rodríguez (Santa Cruz de La Palma, 1977) es cofundador del periódico de información universitaria El Siglo XXI, de donde pasó a colaborador esporádico de algunos periódicos locales y de la agencia EFE en Canarias. En 2005, Rodríguez comenzó a colaborar con Reuters y, poco después, durante la primera gran crisis migratoria de Canarias (2006), continuó como colaborador fijo en el archipiélago para The Associated Press, donde trabajó durante los siguientes años en Canarias, Madrid y Tailandia. Una vez en el sudeste asiático, decidió convertirse en freelance hasta hoy. Entre sus clientes más importantes destacan National Geographic, Paris Match o El País.

Entre más de una veintena de reconocimientos internacionales y nacionales recibidos, caben resaltar dos premios World Press Photo, un Best Of Photojournalism, otorgado por National Press Photographers of America, así como un Picture of the Year, POYi.

Programa Despertares CajaCanarias 'El pulso del volcán'

Con respecto a la muestra fotográfica El Pulso del Volcán, el programa Despertares CajaCanarias acompañará al alumnado de los diferentes centros educativos de Canarias en el recorrido por las diversas imágenes que forman la exposición. De este modo, los escolares podrán encontrarse con distintas etapas y desarrollo de la erupción, información acerca de los distintos elementos y características que conforman la misma, así como podrán compartir reflexiones en torno a ellas. El plazo de inscripción, de carácter gratuito, se encuentra ya disponible a través de www.cajacanarias.com.