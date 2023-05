El Festivalito abre las inscripciones del concurso de rodajes ‘La Palma Rueda’

El Festivalito no es un festival de cine, es un festival donde se hace cine. Por eso el concurso de rodajes La Palma Rueda es la sección principal del Festivalito. Este concurso cuenta con la participación y colaboración de numerosos profesionales y artistas insulares, canarios, nacionales e internacionales. El ambiente que se genera durante toda la semana es de cooperación y camaradería, alejándose de esta manera de cualquier competición al uso, y creando el mayor encuentro de cine de Canarias, informa la organización.

Estas características convierten al Festivalito es un festival de cine único en el mundo, cuyo concurso de rodajes ha sido ya emulado en todos los rincones del planeta. A partir de hoy se abre el plazo de inscripción de La Palma Rueda, el genuino concurso de rodajes del Festivalito que finaliza el 31 de mayo a las 23.59 horas.

La Palma Rueda es cine extremo, cine de guerrilla, jam cinema, cine exprés, cine inmediato, cine rápido, cine activo, cine desde las entrañas, cine a quemarropa, cine en estado puro… La convivencia que se genera durante una semana entre artistas, participantes y lugareños, unido a la belleza y espectacularidad de la isla de La Palma, lo convierten en una experiencia vital.

El Festivalito vuelve a desafiar un año más a cineastas, actrices, actores, maquilladoras, sonidistas, editores y técnicos de todo el mundo para enfrentar­se al reto de idear, buscar las localizaciones y formar un equipo técnico y artístico para rodar y editar una pieza audiovisual durante la semana que dura el encuentro, inspirándose en un lema que se desvelará en la ceremonia de inauguración.

El concurso de rodajes La Palma Rueda tiene dos secciones: La sección Lyra, para estudiantes y aquellas personas que todavía no son profesionales y la sección Andrómeda, para quienes tengan más experiencia.

Todos los trabajos realizados se proyectan el fin de semana de clausura del festival en una maratón de cortos. De ellos, veinte llegarán a la gran final y se volverán a proyectar en la ceremonia de clausura, donde se hará la entrega de galardones.

Como afirma Alba Cabrera, Coordinadora del concurso La Palma Rueda, “el espíritu de este concurso no es el de competir ni mucho menos proclamar quienes han sido los mejores. Por eso, que un corto sea premiado no quiere decir que sea el mejor. Sólo quiere decir que ha recibido un premio. Esa es la razón por la que se premian los cortos más destacados en cada sección, y no los mejores”. Desde la organización se pone el énfasis en que hay que aprender a competir con uno mismo y no para ganar. No obstante, los siguientes galardones serán entregados durante la Gala de Clausura:

✪ Estrella del público al cortometraje más destacado. Premio Miguel Brito.

✪ Estrella especial del Jurado La Palma Isla Bonita

✪ Estrella del jurado al cortometraje más destacado La Palma Rueda Andrómeda

✪ Estrella del jurado al cortometraje más destacado La Palma rueda Lyra. Premio Roberto Rodríguez.

✪ Estrella del jurado a la actriz más destacada. Premio Pilar Rey.

✪ Estrella del jurado al actor más destacado

✪ Estrella del jurado a la fotografía más destacada

✪ Estrella del jurado al sonido más destacado

✪ Estrella del jurado a la música original más destacada, otorgado por Music Library & SFX

✪ Premio especial a la distribución - Digital 104

✪ Premio especial “La Palma isla de las Estrellas” al corto que más destaque la inmensidad de la noche en la isla.

✪ Premio especial “Arco Iris - Love Festival” al cortometraje que visibilice de forma destacada los valores de Igualdad, la no discriminación por la identidad, orientación sexual o razones de género y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

✪ Premio especial “Reserva de la Biosfera” al cortometraje que destaque los valores naturales de la isla de La Palma.

✪ Premio especial “Papa canaria” a aquel cortometraje que destaque los valores de este productos tan típico y tradicional de las islas.

✪ Mención especial al rodaje sostenible

En el año 2022 se inscribieron un centenar de cineastas y más de doscientos participantes oficiales incluyendo actrices, actores y técnicos. En total se rodaron 99 cortometrajes. Esta edición de 2023, el concurso cuenta ya con la presencia confirmada de cineastas procedentes de Canarias, la Península Ibérica y países como Argentina, Ucrania o Chile.

Esta es ya la XVIII edición del concurso de rodajes La Palma Rueda. En el año 2002 se celebró su primera edición, convirtiendo al Festivalito en el certamen pionero en incorporar a sus actividades un concurso de rodaje, y a la isla de La Palma, en el plató de cine más grande del mundo. Algunos profesionales que han participado en La Palma Rueda, hoy día son talento reconocido en festivales internacionales como Cannes, Berlinale o los Goya.

Todos los cortos de las ediciones anteriores se pueden ver en el web festivalito.tv. En estos momentos los cortos del Festivalito llevan más de tres millones de visualizaciones y más de seis mil suscriptores solo en el canal YouTube del Festivalito. A esto habría que añadirle las visualizaciones que se obtienen en los canales privados de cada uno de los participantes y en las redes sociales, tanto de la organización como de los participantes.

El director del Festivalito, José Víctor Fuentes, junto a la Coordinadora del Concurso de Rodajes La Palma Rueda Alba Cabrera, nos remarcan los consejos importantes que recomienda la organización:

1. Olvídate de todo lo que hayas aprendido antes de llegar a la isla.

2. No traigas ninguna historia preparada.

3. Prepárate física, mental, emocional y espiritualmente.

4. No pienses en la historia que vas a rodar.

5. Déjate llevar por la isla de La Palma.

6. Hazlo tú mismo. Búscate la vida.

7. Cuida la isla. Es muy bonita. No dejes malos recuerdos.

8. Lo más importante es la convivencia.

“Si sigues estos consejos, vivirás una experiencia vital y única. Pero Te lo advertimos: Habrá un antes y un después en tu vida. ¿Te atreves?”.

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor y patrocinador es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. El Gobierno de Canarias es patrocinador a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y se ha solicitado el patrocinio de Promotur. Son patrocinadores también el Ayuntamiento de El Paso, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Sodepal y la Reserva Mundial de la Biosfera. Además, cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) y la colaboración de diferentes empresas como Casa Cabrera, Fundación Cajamar, Digital 104, Music Library, Viajes insular, Autos Oasis, Apartamentos Dulce Valle y Albergue Casa Jurado, entre otros.