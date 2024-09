Frank Moreno expone ‘Miradas de papel’ en el Espacio Cultural de CajaCanarias de La Palma.

La Fundación CajaCanarias inauguró hoy viernes, 6 de septiembre, la exposición Miradas de Papel. Fotografías de Frank Moreno, en el Espacio Cultural de Santa Cruz de La Palma (Plaza de España, 3). La muestra está conformada por un total de 30 imágenes, incluidas las que hicieron al autor merecedor del Premio de Fotografía Cebrián-Poldo Cebrián CajaCanarias 2023. El horario de visitas se establece de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como los sábados en el referido horario matinal, y la exposición podrá contemplarse, con entrada gratuita, hasta el próximo 16 de noviembre. Toda la información se encuentra ya disponible a través de www.cajacanarias.com

El acto de inauguración contó con la presencia de Frank Moreno, ganador del Premio de Fotografía Cebrián-Poldo Cebrián CajaCanarias 2023; Juan Francisco Capote, patrono de la Fundación CajaCanarias, y Margarita Ramos, presidenta de la Fundación CajaCanarias, quien en su intervención destacó el interesante discurso de esta obra, a través del cual el autor nos plantea cuestionarnos acerca de dos mundos diferenciados: la realidad cotidiana enfrentada a imágenes del mundo publicitario, una reflexión sobre el estilo de vida que llevamos.

Por su parte, el fotógrafo Frank Moreno agradeció el continuo apoyo de la entidad al mundo del arte, y la oportunidad que me brindan de exponer en estas magníficas instalaciones. ‘Miradas de papel’ -continuó- es una metáfora visual de la sociedad contemporánea, donde la imagen lo inunda todo y forma parte ya de nuestra vida cotidiana. Lo que he hecho es establecer un juego entre esta imagen ficticia y el paisaje humano, creando así la fotografía dentro de la fotografía. Para mí, lo importante es la mirada, la forma de profundizar en la realidad, y dejar que ésta me sorprenda.

En Miradas de papel, Frank Moreno captura el momento en que el movimiento accidental se transforma en arte, utilizando tonos grises que evocan a los maestros del siglo pasado, contrastados con toques de color que rompen la calma, como un reclamo de atención a otro plano que se desarrolla de forma paralela. En esta obra, los carteles publicitarios de otros autores sirven como paisaje, como telón de fondo a los transeúntes, que caminan delante de ellos sin prestarles atención y anulando el propósito para el que fueron creados. Los ojos inertes de las modelos y su erotismo pasan desapercibidos para esos personajes que circulan a toda velocidad, enfrascados en sus propios pensamientos.

Moreno contrapone lo real con lo idealizado, confrontando nuestra humanidad tangible con seres artificiales. El autor compagina con maestría ambos mundos y consigue, por momentos, que la pura belleza de unas imágenes, que se antojan casuales, se conviertan en inquietantes reflexiones sobre el mundo que habitamos.

Frank Moreno

Nacido en Arucas en 1963, Moreno inicia su interés por la imagen desde muy pequeño y comienza su formación en el taller de Expresión Gráfica del instituto Domingo Rivero, ubicado en su pueblo natal. Aunque siempre se ha definido como un autodidacta, estudió Imagen y Sonido en el Instituto Politécnico de Santa Cruz, así como Fotografía en la Escuela Artes Aplicadas Fernando Estévez de Tenerife. Complementa su formación realizando cursos y talleres en Canarias, Madrid, Gijón y Alemania.

Su pasión por el periodismo le ha llevado a colaborar con importantes rotativos de ámbito regional y nacional, como es el caso de Canarias7, La Gaceta de Canarias, El Día o Diario16. Además, ha publicado en la revista de tirada nacional La Fotografía Actual. Su experiencia como docente es amplia, impartiendo talleres, cursos y seminarios en diversos centros educativos de Canarias.

Diferentes galardones y propuestas expositivas avalan su carrera artística, donde destaca siempre su interés por lo humano, lo social y lo cotidiano, siendo una constante en su obra.

Despertares

Así mismo, la Fundación CajaCanarias, como parte de la programación didáctica para el curso escolar 2024-2025 de su sección Despertares, organizará visitas guiadas y talleres didácticos. Se trata de un proyecto de carácter interdisciplinar y pedagógico que intenta fomentar un acercamiento de los escolares al mundo del arte y la cultura en general, captando su participación a través de una metodología reflexiva, lúdica e interactiva. En el caso concreto de esta exposición, los escolares realizarán un recorrido adaptado por la fotografía de Frank Moreno, pudiendo reflexionar sobre el consumo constante de imágenes a través de la publicidad y las redes sociales, y las consecuencias negativas derivadas de esta sobreexposición. Además, se adentrarán en el espacio creativo del fotógrafo de laboratorio, experimentando con los elementos esenciales en el proceso de revelado y fijación de la imagen en papel fotográfico.