‘La otra gala’ de los Anartistas, ceremonia sin ceremonia de inauguración del Festivalito La Palma

Este viernes, 2 de mayo, a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura de El Paso, la compañía Anartistas será la encargada del espectáculo teatral de la Ceremonia de Inauguración del XVIII Festivalito La Palma – Festival de Cine de las Estrellas. Según palabras de Jacobo Santiago, “vamos a intentar hacer la Gala de los Óscar con humor, la música y los sketches para presentar el lema (que es lo importante), si nos dejan, porque somos un poco torpes y nada nos sale bien. Así que no será como la famosa gala, será la otra gala”. Durante esta otra gala no ceremonia se entregará la Estrella Homenaje a Rosa Escrig y su Escuela de Cine Infantil y Juvenil Cámara y Acción. Para rematar esta gran noche, la banda palmera Ojalá Muchá ofrecerá un concierto gratuito de su excitante rock en directo en el Espacio Cultural Crealab, el primero de la sección Festivalito Sonora.

Comienza así la semana grande del Festivalito La Palma, un festival donde se vive el cine con las venas abiertas y se convive con los isleños palmeros de tú a tú del 2 al 11 de junio a través de rodajes, proyecciones, encuentros con cineastas, clases magistrales, talleres y música en vivo y gratuita. El objetivo es renovar las almas, salvar corazones y reeducarnos en valores para ser mejores personas.

Para celebrar la emoción del encuentro con La Palma y el séptimo arte con los más de 150 participantes del Concurso Oficial de Cortometrajes La Palma Rueda nada mejor que la actuación y el latido de la compañía Anartistas, que está integrada por Isaac B. Dos Santos, Rayco Marrero y Jacobo Santiago. En esta ocasión estarán acompañados por el músico Toti Medina. Este colectivo teatral canario se ha embarcado en proyectos teatrales, de calle y eventos, abarcando desde la comedia más comedida o sátira, hasta el drama, pasando por el cabaret, la comedia del arte, el clown, el teatro infantil, etc. “Anartistas es un concepto que nos define por el significado que vemos en él. El Teatro es Anarquía y es Arte, viene para revertir el significado de todo”, destaca Jacobo Santiago, y no para mostrarnos algo banal y falso. Trata de enaltecer los corazones de los que lo hacen y de los que lo ven, por tanto, es un arte que implica la colaboración y el compañerismo, no la competición“.

Una vez leído el lema, desconocido hasta ese mismo momento, se dará el pistoletazo a los rodajes de La Palma Rueda. Los cortometrajes serán entregados, como muy tarde, a las 11.00 horas del viernes 9 de junio en Santa Cruz de La Palma, sede junto con El Paso de El Festivalito La Palma.

Pero antes, durante el transcurso de la ceremonia se realizará la entrega de la Estrella Homenaje del Festivalito La Palma a Rosa Escrig y su Escuela de Cine Infantil y Juvenil Cámara y Acción por ser la primera escuela de cine destinada a la formación audiovisual de niños y adolescentes de Canarias.

Fundada en 2012 en Las Palmas de Gran Canaria, por sus aulas han pasado más de 2000 futuros cineastas. “Nuestros alumnos aprenden a hacer películas desde la escritura del guion hasta la proyección de la misma, todo el proceso, exactamente igual que los profesionales, pero con medios que puedan tener en su vida cotidiana. Se especializan en un rol”, explica Rosa Escrig, “aunque nos gusta que prueben todos los campos para que luego elijan con criterio. Tenemos actrices, directoras, scripts, productoras, sonidistas… desde los 9 hasta los 17 años”.

Con esta formación complementaria dedicada a todos aquellos que no sienten afinidad por las actividades extraescolares más convencionales y que desean adentrarse en el mundo de las artes a través del teatro y el cine, Cámara y Acción lleva doce años enarbolando con orgullo el dicho: “’Somos la escuela de freakies más grande del archipiélago’ y estamos muy orgullosas de eso”, subraya Escrig.

Y para dar más alas al cine que se hará en el Festivalito La Palma desde mañana, 2 de junio, hasta el sábado 10 de junio, la noche se cierra con “El arte de volar”, último disco de Ojalá Muchá. Con él celebran sus 25 años desde la edición de su primer disco `Sentado cómodamente´. Quizás sea su disco más completo y sincero, donde esos veinticinco años de carretera se resumen en diez canciones que muestran todos los palos en los que la banda se siente cómoda. Son vivencias y emociones en medios tiempos, y sueños y gratos recuerdos en las partes más “gamberras” de un disco que se grabó con la banda tocando en directo en un estudio de la isla de La Palma, de donde son originarios, y cuyos arreglos e instrumentación se forjó en la misma sala se grabación, obteniendo así un sonido fresco, directo y sincero, sin adornos de producción.

