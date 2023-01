El largometraje ‘Ico: Luz y Sombra’ se proyecta en el Teatro Cine Chico

Desde que se estrenara el pasado 30 de noviembre dentro del marco del Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias, la película 'Ico: Luz y Sombra' está siendo proyectada en distintos lugares del Archipiélago. La nueva cita será este lunes 16 de enero en el Teatro Cine Chico Municipal de Santa Cruz de La Palma. El evento contará con la presencia de su director Anatael Pérez, que compartirá anécdotas del rodaje.

“Ico es un chico que ha nacido con cuernos en la cabeza, lo cual forma parte de una maldición en su pueblo. Como parte de las costumbres del mismo, es llevado a un templo subterráneo y encerrado en un sarcófago. Ico logra salir de su encierro para encontrarse durante su huída a Yorda, una joven que habla en un idioma desconocido, juntos tratarán de escapar”, explica.

La cinta ha tardado 12 años en ver la luz y fué filmada íntegramente en la isla de La Palma y contó con equipo totalmente palmero. Se trata de una libre adaptación del videojuego 'Ico' lanzado en 2001 y creado por Fumito Ueda. Está protagonizada por los debutantes Sergio Castro y Mariela Candelario, que tuvieron que hacer frente a las largas jornadas de rodaje que incluyen caminatas de hasta 2 horas

para llegar a los sets, escenas con fuego, persecuciones e incluso escenas en el océano.

La película también pasó por un largo proceso de edición. No sólo el montaje, si no el colorido y más notablemente el sonido llevaron mucho trabajo, pues todo el audio tuvo que ser rehecho en edición, incluido los diálogos de los actores. La banda sonora tampoco se quedó corta, el compositor Charlie Siete realizó más de 30 pistas de música para 'Ico: Luz y Sombra'. “La película contiene muy pocos diálogos”, explica Anatael. “La música era muy importante, no sólo como acompañamiento, sino como voz de los personajes en muchas ocasiones”. El tema principal de la cinta 'Estoy aquí' es cantado por la artista Ima Galguén.

La cinta está dedicada a la memoria del profesor y fotógrafo Javier Díaz Hernández, el cual participó en el rodaje.

'Ico: Luz y Sombra' se proyecta este lunes 16 de enero a las 20:00h en el Teatro Cine Chico Municipal de Santa Cruz de La Palma con entrada libre hasta completar aforo.