Luis Suárez Gómez: “El uso de una imagen artificial en el cartel del Carnaval de Los Llanos de Aridane me parece vergonzoso”

El dibujante de cómics y de películas de animación, Luis Suárez Gómez, nacido en Tazacorte, considera que la reciente utilización de una imagen de Inteligencia Artificial (IA) para ilustrar el cartel del carnaval de Los Llanos de Aridane es “vergonzoso, no lo acabo de entender”. Pese a su juventud Suárez Gómez ha participado en la primera película en 3D hecha en Canarias, en varias series y uno de sus trabajos llegó a estar nominado a un Goya. Suárez Gómez ha estado vinculado con distintas productoras y plataformas de implantación internacional, su último largometraje llamado Norbert, también de animación, lo hizo con una compañía de Madrid y a ahora trabaja en uno más.

Sus amigos de La Palma le comentaron la polémica surgida con el cartel y no duda a la hora de posicionarse en el sentido de que la mayoría de la gente no puede distinguir entre una imagen artificial y otra creada por un autor, “por eso supongo que si no se hubiera publicado la noticia nadie se habría enterado”. El creador admite que no conoce cómo terminó el asunto, pero sí considera que es un ejemplo del “problema de las IA que se ahorran un dineral a costa de los auténticos creadores”.

Este dibujante concluye que la cuestión “antes o después se va a tener que regular porque está dando lugar a varios problemas, el principal que se perderán puestos de trabajo. Creo que es un asunto conflictivo en general. Luego están los derechos de autor, porque la IA recurre a bancos de imágenes, roban todo lo que hay allí para crear otras nuevas sin consentimiento del autor y además para lucrarse”.

Pero además se muestra personalmente preocupado por la vertiente “filosófica” de esta cuestión porque “para mí algo artístico tiene valor en cuanto lo ha hecho un ser humano. La importancia de una obra de arte no se basa solo en lo que ves, sino en lo que hay detrás, quién la ha creado, su historia… Si se hace con Inteligencia Artificial todo eso se pierde. Creo que debería ser obvio que se supiera cuándo ha sido hecha de una manera o de otra”.

Suárez Gómez de forma paralela cultiva el cómic, medio que le apasiona y de hecho es autor de una curiosa publicación sobre el teleférico del Teide que acaba de salir a la luz que le encargó la empresa responsable de esta atracción. “Es posible adquirirla en el centro de Visitantes del Teide donde también se puede ver un pequeño vídeo en el que se resume el contenido del cómic. Es una animación sencilla que dura unos tres minutos y que cuenta la misma historia que el cómic, con imágenes y música”, dice.

“El objetivo de la publicación es darle un impulso al teleférico y que sirviera como columna vertebral de todas las demás actividades que van a organizar dentro del mismo programa y con idénticas intenciones”, explica. En el cómic, a través de varios personajes, se habla sobre vulcanología, tradiciones y costumbres de los antiguos pobladores de la Isla, su mitología… Contado al estilo de los superhéroes clásicos de toda la vida, sólo que aquí ese papel lo ocupan los dioses guanches de una manera fantástica. A cargo del guion estuvo María Mengual y el diseñador gráfico Javier Martínez.