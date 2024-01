Valeria Castro: “Cuando en mis conciertos veo lágrimas, percibo que la música cura heridas y sana”

La cantautora palmera Valeria Castro ha defendido, en una entrevista con EFE, el valor del autocuidado, que ella consigue al “componer y cantar”, porque le permite realizar “un proceso de sanación interna” con el que también transmite “emociones” a través de sus letras.

Castro estrena el año con su concierto de este martes en el festival Actual de Logroño, dentro de la gira de su álbum 'Con cariño y con cuidado', en la que ya tiene confirmados otros 18 conciertos en España y acabará en julio en República Checa, tras haber actuado en cinco países de Latinoamérica a finales de 2023.

Tras ese “miedo mezclado con ilusión” de los primeros conciertos, por la incertidumbre de la respuesta de su público, la intérprete palmera reconoce que ha cogido ya “velocidad de crucero”, lo que le permite disfrutar “con mucha felicidad”.

En los conciertos en espacios pequeños, como teatros, “se disfruta tanto” como en grandes escenarios, porque lo importante es “llegar a cada oyente, sean cien o mil”.

Reconectar La Palma

La cantante de 24 años ha pasado las fiestas navideñas en La Palma, su isla natal, donde ha conseguido “reconectar tras toda la vorágine que ha supuesto 2023”, en el que ha publicado su primer LP y ha logrado su primera nominación a los Grammy Latinos en la categoría de 'Mejor canción de autor' por 'La raíz'.

“Venir de un sitio pequeño, y además una isla, me hizo desde pequeña ser consciente de los límites y me enseñó a disfrutar de las cosas pequeñas, con su ligereza. Al conseguir cosas más grandes, he sido consciente de mis raíces y lo he podido valorar”, ha asegurado.

Así, sus canciones le han ayudado, en los últimos años, a hablar de su tierra, que ha “marcado” mucho su proyecto musical.

El último volcán en Cumbre Vieja, que arrasó la isla en septiembre de 2021, incluida la casa de su abuela, “dejó un sentimiento triste, sobre todo al sentir el olvido del resto del mundo, porque aún falta mucho que rehacer”, ha recalcado.

Sororidad y autocuidado

Castro dedicó a su abuela y su madre su canción 'Guerrera', una oda a la sororidad en la que las ensalza como sus “referentes” y reivindica la “necesidad de honrar a la generación precedente, porque es bonito pararse a mirar atrás y ver quién ha hecho camino”.

A pesar del “auge del feminismo”, sostiene que “no se ha ganado la batalla y queda mucho por hacer para conseguir equilibrar la balanza”, por lo que, con tantos frentes abiertos en el mundo, “lo más bonito es recordar a los tuyos”.

Sus letras también hablan de autocuidado, porque sostiene que “la autoexigencia” actual ha pasado factura a la salud mental, de modo que recomienda “gestionar la piedad hacia uno mismo”.

“Cuando en mis conciertos veo lágrimas, percibo que la música cura heridas y sana algo que no se consigue en el día a día. Busco emocionar y lograr una conexión íntima con mis canciones para curar heridas”, ha reflexionado.

Alejandro Sanz y sus versiones

Aunque la artista compone sus propias canciones desde sus inicios, en 2015 comenzó a publicar en Instagram versiones de otros grupos, como La oreja de Van Gogh, Jarabe de Palo, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Luz Casal, entre otros.

En 2017, Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales la versión de Castro de su 'Corazón partío', lo que catapultó la carrera musical de la palmera y la publicación de su primer EP 'Chiquita' (2021).

Después, llegaron otras colaboraciones, como 'El amor de Andrea' con Vetusta Morla, 'Hablar de nada' con Viva Suecia y la reciente 'Hoxe, mañá e sempre' con Tanxugueiras, lo que le ha permitido disfrutar del “trabajo compartido con bandas”.

“2023 ha sido un año espectacular a nivel laboral y personal, también”, ha asegurado, lo que le ha obligado a aparcar la finalización de sus estudios universitarios de Biotecnología para centrarse en su “pasión por la música”.

A 2024 le pide “poco”, después de todo lo que le ha traído 2023, pero confía “en no perder la ilusión sobre el escenario y seguir disfrutando” de su trabajo, con el que consigue “hacer disfrutar” también a su público.