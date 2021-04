Valeria Castro presenta ‘Guerreras’, un canto a las mujeres, a la sororidad y a la libertad

La promesa palmera Valeria Castro lanza su tercer single del que será su primer EP de presentación. La artista, que se presentó como cantautora con sus singles Ay, amor - como crítica a la hipocresía frente a la inmigración - y La corriente – como reflexión sobre el miedo a lo nuevo regala ahora Guerrera, un canto a las mujeres, a la sororidad y a la libertad, se informa en nota de prensa.

“Para mi madre, mi abuela, mis hermanas, mis amigas, mis tías, mis primas, para todas las que me han cuidado, enseñado o aconsejado alguna vez, para mis conocidas y también las que no conozco tanto, para todas las mujeres de esta industria que me inspiran y alientan, por las que están y por las que ya no están, para toda la que lo necesite y también para mí misma; para que nadie les haga dudar del valor que tienen, de su historia, y por más pequeñas que crean que son, de sus batallas”, dedica Valeria.

La canción va acompañada de un videoclip grabado por el director de fotografía Sergio Garot donde se ve a Valeria Castro sola, en un campo, iluminada por el último rayo del sol del día. Con una armonía a manos de su guitarra y un cuarteto de cuerdas formado por Anika (violín), Alejandra Ureña (violín), Milena Brody (viola) y Natalia Lázaro (violonchelo) y una producción junto a Nacho Mur y Alberto Torres.

La cantautora se hizo conocida por su proyecto de versiones junto a Warner Music Spain, donde alcanzó mas de 6 millones de escuchas en su primer año en Spotify. Esta primavera presenta su primer EP, con canciones inéditas y otras que hemos podido escuchar durante este tiempo.