Aproximación a la historia de los enfrentamientos de Liga entre SD Tenisca y CD Atlético Paso

El partido de liga entre los equipos de la tercera RFEF, del grupo canario, Sociedad Deportiva Tenisca y Club Deportivo Atlético Paso que tendrá lugar el domingo 13 de febrero, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife, se ha considerado por parte de la Federación Española de Fútbol y la Federación tinerfeña como un encuentro para apoyar al fútbol palmero que se ha visto afectado por la reciente erupción volcánica de La Palma.

Este acontecimiento es propicio para volver la mirada atrás y realizar un recorrido dejando constancia de los enfrentamientos de liga que se han producido entre el equipo capitalino de la Sociedad Deportiva Tenisca y el equipo del Valle de Aridane, Club Deportivo Atlético Paso, que han tenido lugar a lo largo de casi setenta años. Destacamos sólo los enfrentamientos de Liga (en las diferentes categorías que han coincidido).

· Temporada 1952/53. Campeonato Insular de liga 2ª categoría (La Palma)

21.12.1952. Bajamar. Tenisca 1 – At. Paso 3

El primer partido de Liga en que rivalizaron S. D. Tenisca y Atlético Paso, el triunfo correspondió al Atlético Paso por el marcador de un gol a tres (Los goleadores fueron Eduardo, Rodríguez y Miguel por el cuadro visitante y Falucho por los tenisquistas). El Partido era correspondiente al Campeonato Insular de Liga de segunda categoría. La prensa destacó del citado partido de fútbol: “Clara superioridad pasense, que arrolló a su rival con jugadas bonitas y profundas”.

24.05.1953. Municipal Aceró. At Paso 3 – Tenisca 0

En la segunda vuelta del campeonato, el Atlético Paso venció por tres goles a cero al Tenisca, en el Estadio Aceró de Los Llanos de Aridane (El At. Paso celebraba sus partidos como local en el referido Estadio hasta la temporada 1954/55). Los goleadores verdinegros fueron Rodríguez, Jurado (de penalti) y Peracho. En este caso, la prensa se hacía eco de que en las filas blancas faltaban varios de sus titulares, “el arbitraje francamente malo, perjudicando al conjunto visitante”.

A final de temporada se proclamaría campeón insular el C. D. Mensajero. El Tenisca obtendría el tercer puesto y el Atlético Paso un meritorio quinto puesto, teniendo en cuenta que se trataba de un debutante en la categoría, puesto que el equipo de El Paso se había fundado en junio de 1952.

· Temporada 1953/54. Campeonato Insular Liga de ascenso a 1ª Regional (La Palma)

11.10.1953. Municipal Aceró. At. Paso 0 – Tenisca 2

Victoria del Tenisca por el tanteo de cero goles a dos (goles marcados por Sosa y Servando). Fue un gran partido de fútbol, tanto unos como otros dejaron constancia sobre el terreno de juego de ser unos formidables conjuntos. Se estimó justo el triunfo del Tenisca y se señala que: “a la delantera del At. Paso le falta profundidad”.

Alineaciones:

At. Paso. Elías; Alemán, Eusebio, Jurado; Canarito, Arteaga; Rodríguez, Gilberto, Pedrianes, Tomás “Zurdo” y Farrique.

Tenisca: Alejandro; Fernando, Santacruz, Cristóbal; Falucho, Bayoyo; Servando, Sosa, Isidoro, Elías y Pasito.

Árbitro: Sr. Hernández Martín.

17.01.1954. Bajamar. Tenisca 2 – At. Paso 1

En la segunda vuelta del campeonato se vuelven a ver las caras ambos equipos, volviendo el cuadro capitalino a alzarse con el triunfo por el tanteo de dos goles a uno (Marcaron por el Tenisca Isidoro y Servando y el gol pasense lo obtuvo Farrique). El At. Paso llegaba a este partido como líder del campeonato de liga, pero no pudo con el cuadro blanco que gustó mucho y consiguió un merecido triunfo. Lleno en Bajamar.

Alineaciones:

Tenisca: Miguel; Jaime, Santacruz, Cristóbal; Falucho, Barriolo; Servando, Sosa, Isidoro, Elías y Pasito.

At. Paso: Elías; Alemán, Eusebio, Jurado; Canarito, Gilberto; Peracho, Arteaga, Pedrianes, Tomás “Zurdo” y Farrique.

Árbitro: Sr. Cobiella.

A final de temporada el Atlético Paso, conjunto entrenado por Antonio Fuentes, se proclamaría campeón insular de Liga (Liga de ascenso a primera regional).

· Temporada 1954/55. Campeonato Insular de Liga de 1ª Categoría (La Palma)

12.12.1954. Bajamar. Tenisca 1- At. Paso 2

Correspondiente a la primera jornada del campeonato de liga, el Tenisca perdió por un gol a dos frente al At. Paso. Los goles verdinegros fueron anotados por Arteaga y Massanet y el gol del Tenisca lo consiguió Ferocha de penalti.

Alineaciones:

Tenisca: Álamo; Falucho, Sanfiel, Cristóbal; Sosa, Cerezo; Perla, Ferocha, Isidoro, Elías y Pasito.

At. Paso: Perucho (Elías); Pedrianes, Eusebio, Jurado; Canarito, Alemán; Tatá, Arteaga, Massanet, Tomás “Zurdo” y Farrique.

Árbitro. Sr. Pérez Pino.

23.01.1955. Municipal Aceró. At. Paso 1 – Tenisca 1

En el inicio de la segunda vuelta, Atlético Paso y Tenisca consiguen un empate a uno (Pedrianes marcó por los pasenses y Cerezo por los tenisquistas). Controvertido arbitraje con la expulsión del delantero verdinegro Massanet a los veinte minutos de juego. Con empate a un gol en el marcador, el portero tenisquista, Álamo (que tuvo una tarde inspirada con grandes intervenciones) detiene un penalti a Tomás “Zurdo”. A falta de segundos para la conclusión el jugador blanco, Pasito, también vio el camino de los vestuarios.

Alineaciones:

At. Paso: Perucho; Pedrianes, Eusebio, Jurado; Peracho, Alemán; Tatá, Arteaga, Massanet, Tomás “Zurdo” y Farrique.

Tenisca: Álamo; Ferocha, Jaime, Cristóbal; Sosa, Elías; Isidoro, Torres, Cerezo, Gilberto y Pasito.

Árbitro: Sr. Buxadé Almorín.

El At. Paso, a final de temporada, obtendría el subcampeonato, ya que el Tanausú, que se proclamaría campeón de liga, al tener mejor golaveraje frente a los verdinegros. El Tenisca quedaría tercer clasificado, con mejor coeficiente particular que el cuadro mensajerista.

· Temporada 1955/56. Campeonato Insular de Liga (La Palma)

Se produce la retirada del At. Paso del Campeonato de Liga a consecuencia de unas sanciones impuestas a algunos de sus jugadores durante un partido de fútbol infantil entre el At. Paso y el Aridane. Sí participa el At. Paso en la Copa Insular.

· Temporada 1956/57. Campeonato Insular de Liga (La Palma)

30.12.1956. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – Tenisca 1

(Primera vez que la S. D. Tenisca visita en partido de Liga el campo de fútbol de El Paso).

El Tenisca consigue un meritorio empate en su lucha por renovar el título de campeón de liga. Partido embarullado y de poca calidad, en el que las líneas defensivas fueron lo mejor del encuentro. Los tantos fueron conseguidos para los verdinegros por Peracho, un auténtico golazo, y por los merengues Pasito.

Alineaciones:

At. Paso: Valencia; Wamán, Pedrianes, Farrique; Raúl, Moreno; Duque, Arteaga, Erasto, Peracho y Juanelo.

Tenisca: Álamo; Santacruz, Ferocha, Estévez; Palmero, Sosa; Servando, Adelto, Perla, Elías y Pasito.

Árbitro: Sr. Arrocha.

24.03.1957. Bajamar. Tenisca 2 – At. Paso 1

Partido declarado “Día del Club” en el que el Tenisca se jugaba el título de Liga. Las crónicas reflejaron que “fue un partido muy emocionante, en el que el buen juego no estuvo ausente, pues pese a los nervios, los jugadores hilvanaron muy buenos avances”.

Los goles llegarían en la segunda mitad, adelantándose el conjunto verdinegro por medio de Peracho. Posteriormente, el Tenisca por medio de Palmero obtendría el gol del empate. Con el uno a uno en el marcador, le sería anulado un gol al Tenisca por llevarse un jugador merengue el balón con la mano y, finalmente, Perla obtendría el segundo gol del Tenisca. Esta victoria supondría para el conjunto de la Acera Ancha la obtención del título insular de Liga.

Alineaciones:

Tenisca: Álamo: Santacruz, Ferocha, Aroldo; Sosa, Palmero; Servando, Elías, Perla, Cerezo y Pasito.

At. Paso: Hernández; Farrique, Pedrianes, Juanelo; Sarbelio, Moreno; Duque II, Arteaga I, Erasto, Peracho y Arteaga II.

Árbitro: Sr. Pérez Pino.

· Temporada 1957/58. Campeonato Insular de Liga (La Palma)

Nota: El Atlético Paso no participa en competiciones de Liga y Copa esta temporada. Sí lo hace en las competiciones con el equipo juvenil.

· Temporada 1958/59. Campeonato Insular de Liga (La Palma)

08.02.1959. Bajamar. Tenisca 6 – At Paso 0

Último partido de la primera vuelta. Para el once tenisquista este encuentro tenía una gran importancia, puesto que, de ganar, cosa que finalmente sucedió, podría engancharse a la pelea por el título con sus rivales más directos. Por su parte, el At. Paso guardaba esperanzas de conseguir un buen resultado y entrar en una etapa de recuperación para abandonar las posiciones bajas de la tabla clasificatoria. El resultado contundente habló a las claras de la diferencia que presentaban ambos contendientes.

19.04.1959. Municipal de El Paso. At Paso 2 – Tenisca 0

El Atlético Paso derrotó al Tenisca que ya se había proclamado subcampeón insular de liga, tras el C.D. Mensajero. El triunfo de los verdinegros les permitió alejarse de los últimos puestos de la clasificación. (Esta victoria, con el paso de los años, sigue siendo la última cosechada por el At. Paso en partido de liga frente a la S.D. Tenisca).

· Temporada 1959/60. Campeonato Insular de Liga (La Palma)

06.12.1959. Municipal de El Paso. At. Paso 0 – Tenisca 1

En un encuentro brillante por parte de ambos contendientes, el Tenisca consiguió un merecido triunfo. Ambos equipos llegaban a este partido empatados a puntos en la parte alta de la tabla clasificatoria. El gol del Tenisca lo marcó Antonio de un gran chut en la primera mitad.

Alineaciones:

At. Paso: Manolo “Sevilla”; Mario, Pedrianes, Juanelo; Sarbelio, Tatá; Arteaga, Orestes, Nelson, Peracho, Farrique.

Tenisca: Álamo; Simeón, Ferocha, Sosó; Palmero, Chachín; Hidalgo, Pepín, Pedro, Elías, Antonio.

28.02.1960. Bajamar. Tenisca 2 – At. Paso 0

Emocionante partido el disputado en Bajamar, la victoria merengue le daría el título de liga. Partido que se resolvió definitivamente en el minuto 88 de encuentro, al obtener el segunda tanto el Tenisca. Se adelantaría en la primera mitad por medio de Pepín y la sentencia la firmaría de nuevo el mismo jugador. El equipo capitalino fue superior, pero la lucha y entrega de los verdinegros, durante todo el partido, mantuvieron la emoción en el marcador hasta prácticamente la finalización del mismo.

Alineaciones:

Tenisca: Álamo; Simeón, Ferocha, Sosó; Palmero, Chachín; Hidalgo, Pepín, Pedro, Elías, Antonio.

Atlético Paso: Mederos; Juanelo, Pedrianes, Farrique; Sarbelio, Tatá; Arteaga, Felipe, Nelson, Orestes, Peracho.

Finalmente, el Tenisca se proclamaría campeón de liga y el Atlético Paso quedaría tercero en la tabla clasificatoria.

· Temporada 1960/61. Campeonato Insular de Liga (La Palma)

09.10.1960. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – Tenisca 6

Contundente y clara la victoria del Tenisca en feudo pasense en la primera jornada de liga. El campeón de liga y copa de la temporada anterior no tuvo contemplación con el cuadro local. La prensa destacaba que el cuadro visitante viajó “acompañado de muchos incondicionales para que no le faltare al equipo blanco el aliento necesario en un partido de tanta importancia”.

27.11.1960. Bajamar. Tenisca 3 – At. Paso 1

La prensa señaló como inmerecida la victoria del Tenisca sobre el At. Paso. A pesar de la diferencia clasificatoria entre ambos contendientes, las crónicas recogían que “El Paso, con un coraje y una combatividad dignas del mayor elogio, tuvo en jaque al once blanco durante casi la totalidad del encuentro”. Se adelantó el At Paso por medio de Tito, “en hábil jugada”, en la primera mitad y el conjunto blanco le dio la vuelta al marcador en la segunda parte, con goles de Pedro (los dos últimos con la inestimable colaboración de los jugadores verdinegros Pedrianes y Farrique). A final de temporada el Tenisca obtendría el subcampeonato de liga y el At. Paso la penúltima posición de la tabla clasificatoria.

Alineaciones:

Tenisca: Álamo; Aroldo, Ferocha, Soso; Palmero, Sarbelio; Pepín, Pedro, Sergio, Chachín, De las Casas.

At. Paso: Manolo “Sevilla”; Juanelo, Pedrianes, Farrique; Tatá, Pedrín; Tito, Orestes, Peracho, Nelson y Francisco “Guayete”.

· Temporada 1961/62. Campeonato Insular de Liga (La Palma)

12.11.1961. Municipal de El Paso. At. Paso 2 – Tenisca 8

El cuadro capitalino palmero exhibió un arsenal goleador en la Ciudad de los Almendros. El conjunto local continuó con su desconcertante inicio de temporada.

28.01.1962. Bajamar. Tenisca 2 – At Paso 1

Afrontó el Tenisca este decisivo encuentro en la lucha por el título ante un At. Paso que había superado el inicio de temporada incierto y titubeante. Partido muy disputado y que finalmente cayó para el lado tenisquista, cuando aún faltaban cuatro jornadas para la finalización del campeonato.

El Tenisca se proclamaría campeón de liga y el conjunto pasense obtendría posiciones de media tabla.

· Temporada 1962/63. Campeonato Insular de Liga (La Palma)

18.11.1962. Bajamar. Tenisca 1 – At. Paso 1

En tarde muy lluviosa y en terreno de juego en pésimas condiciones, se produjo un sorprendente empate entre el Tenisca, a priori favorito para obtener la victoria, y el At. Paso.

Los goles se materializaron en el primer tiempo. Ramón por parte del Tenisca. Y por el cuadro visitante, Sergio introduce el balón en su propia portería al intentar despejar, tras un córner bien lanzado por los verdinegros.

Alineaciones:

Tenisca: González; Sergio, Simeón, Aroldo; Gustavo, Tilo; Pepín, Daldo, Ramón, Hidalgo, Fernando.

Atlético Paso: Mederos; Pedrín, Peracho, Manolo II; Tatá, Rorró; Manolo, Tomás, Pedrianes, Rodríguez, Farrique.

Árbitro: Sr. Toledo.

20.01.1963. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – Tenisca 6

Holgado triunfo el logrado por el Tenisca en feudo pasense. La primera parte finalizó con el resultado de un gol a tres. En la segunda mitad la superioridad visitante fue patente obteniendo tres nuevos goles. El cuadro merengue estaba obligado a ganar y esperar a que su rival capitalino, el Mensajero, pinchara en los próximos compromisos ligueros para poder optar a revalidar el título de liga. El At. Paso, en una muy mala temporada, no había sido capaz todavía de conseguir una victoria en la presente temporada.

Al finalizar el campeonato de liga, el Tenisca obtuvo el subcampeonato y el At. Paso finalizó la competición en el último puesto y, precisamente en la última jornada, logró su única victoria en la liga.

Nota: A partir de la Temp. 63/64, los equipos palmeros pueden disputar la Liga de Primera Regional Provincial. Debutan en esta categoría: Mensajero (campeón insular de Liga), Tenisca y Aceró de Los Llanos de Aridane.

· Temporada 1968/69. Campeonato Insular de Liga 2ª Regional (La Palma)

29.09.1968. Municipal de El Paso. At. Paso 3 – Tenisca 5

Tras un paréntesis de cinco años, en el cual el Tenisca militó en la primera categoría del fútbol provincial, ambos equipos se vuelven a encontrar en el campeonato insular de segunda regional.

En un partido competido y emocionante el Tenisca vence al conjunto verdinegro de El Paso.

Con masiva presencia de aficionados, comenzaron mandando los locales en el marcador, llegando a ponerse dos a cero. La primera parte finalizó con empate a tres en el marcador. En la segunda mitad, el Tenisca sentenció definitivamente el marcador. La prensa destacaba que “la técnica se impuso al entusiasmo puesto por los jugadores verdinegros”.

Los autores de los goles fueron por los locales: el extremo Luis, Feluco, en propia puerta y el portero tenisquista, José Manuel, que se introduce en su propio marco un pase que recibió (pudo molestarle el sol reinante). Los goles del Tenisca los materializaron: Feliciano, Fredy (3) y Lapetra.

Alineaciones:

At. Paso: Sanjuán; Chiche II, Orestes, (Ñamero), Pedrín; Chiche I, Roberto; Pedro, Tinito, Nelo, Arteaga y Luis.

S.D. Tenisca: José Manuel; Sindo, Carmelo, Pepe; Feluco, Peyo (Bermejo), (Domingo); Jorge, Reinaldo, Lapetra, Fredy y Feliciano.

22.12.1968. Bajamar. Tenisca 4 – At Paso 0

En un gran partido del cuadro tenisquista se reafirma en el liderato con una contundente victoria sobre el At. Paso. Los goles del cuadro capitalino fueron conseguidos por mediación de: Carlos (3) y Jorge. El cuadro verdinegro se vio impotente ante el conjunto blanco que fue superior. Excelente actuación del delantero centro del Tenisca, Carlos.

El Tenisca, entrenado por Francisco Duque, obtuvo el campeonato de liga sin perder partido alguno a lo largo de la temporada, lo que le permitió participar en la promoción de ascenso (superando al San Luis de Taco y al Orotava) y recuperar la categoría perdida el curso anterior (la máxima categoría del fútbol provincial tinerfeño). El At. Paso finalizó la competición a mitad de la tabla clasificatoria.

Alineaciones:

Tenisca: José Manuel; Esteban, Carmelo. Pepe; Aroldo, Feluco; Antonio Luis, Hernández, Carlos, Fredy y Jorge.

Atlético Paso: Melucho; Chiche II, Orestes, Pedrín; Chiche I, Roberto Salazar; Juan Elías, Tino, Diógenes, Arteaga y Nelo.

Árbitro: Sr. Abrante.

· Temporada 1988/89. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias)

11.12.1988. Insular de Miraflores. Tenisca 1 – At. Paso 0

(El Atlético Paso ascendió por primera vez en su historia a la tercera división en la temporada 1987/88. Por tanto, la temporada 1988/89 es la de su debut en la cuarta categoría del fútbol español. Junto a Mensajero, Tenisca y Aridane forman la representación del fútbol palmero en la tercera división, grupo canario, esa temporada).

Habían transcurrido veinte años desde el último enfrentamiento en partido de liga entre ambos equipos (en aquella ocasión, liga insular, segunda categoría regional).

Alineaciones:

S.D. Tenisca: Jorge Hernández; Jorge Lorenzo, Fisco, Charly, José Lorenzo; Maxi, Javier "Macaco", Mikel; Felín, Ibón y Pepe "Canica".

Sustituciones. En el minuto 68, Quico por Felín y en el 81, Melini por Ibón.

Entrenador: Nerio Hernández

Atlético Paso: Francisco ll; Ángel Tomás, Joaquín, Güiyes, Juan Carlos; Francisco I, Sergio, Yáñez, Jorge Pérez; Nesmel y Castillo.

Sustitución: en el minuto 65, Yoyo por Yáñez.

Entrenador: Valentín Toste.

Gol: 1 - O (Minuto 47, tiempo de descuento de la primera parte). Falta que se produce a la izquierda del ataque merengue, la ejecuta Jorge Lorenzo, Felín no, llega en primera instancia y sí Pepe "Canica", quien tras zafarse de su marcador y con la cabeza aloja el esférico en las mallas defendidas por Francisco II.

Árbitro: Antonio Morales Cruz. Auxiliado en las bandas por Pedro Antonio Rodríguez y Elías Mora. Expulsó con roja directa a los jugadores Quico por los locales y a Ángel Tomás por los visitantes, en

el minuto 89, por agresión mutua; asimismo, mandó a la caseta al tenisquista José Lorenzo en el minuto 65, por doble amonestación. También mostró cartulinas amarillas a los jugadores blancos Jorge Lorenzo y Melini, mientras que por parte verdinegra la vieron Ángel Tomás y Juan Carlos.

Partido correspondiente a la decimoséptima jornada del grupo canario de la Tercera División Nacional. Gran cantidad de público se dio cita en el Estadio Insular de Miraflores de la capital palmera.

La prensa destacó: “El Tenisca venció por la mínima al Atlético Paso, en un encuentro de poca calidad técnica en el que los locales supieron aprovechar su oportunidad más clara, teniendo como rival a un conjunto que estuvo inoperante en ataque”.

06.05.1989. Municipal de El Paso. At. Paso 0 – Tenisca 0

Alineaciones:

Atlético Paso: Felipe; Ángel Tomás, Güiyes, Joaquín, Álvarez; Francisco I, Fanfi, Sergio, Jorge Pérez; Castillo y Nesmel.

Cambios: William por Castillo (29'), lesionado, y Pedri por Álvarez (73').

Entrenador: Valentín Toste.

S. D. Tenisca: Jorge Hernández; Jorge Lorenzo, Mikel, Fisco, Charli; Silva, José Lorenzo, Javier “Macaco”, Pepe “Canica”; Felín e Ibón.

No hubo cambios.

Entrenador: Nerio Hernández.

Árbitro: Domingo Pérez García, auxiliado en las bandas por Francisco Díaz y Miguel García.

Sólo mostró una cartulina amarilla al visitante Charli (57').

Reparto de puntos entre ambos equipos. Las crónicas destacarían: “Clásico derbi el vivido en el Municipal de El Paso, mucho respeto entre ambos equipos, un juego que se desarrollaba en el centro del campo, siendo pocas las veces en que el balón llegaba con peligro a las áreas”.

A la conclusión de la temporada el Tenisca ocuparía un muy meritorio tercer puesto en la clasificación final y, el conjunto verdinegro, salvaría la categoría con cierta solvencia en este primer curso en que competía en la tercera división nacional.

· Temporada 1989/90. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias)

10.12.1989. Insular de Miraflores. Tenisca 0 – At Paso 0

Alineaciones:

S. D. Tenisca: Ramón; Alberto Ariño, Charly, Luis Acosta, Juanito; Maxi, Falo, Melini, Paulete; Felín y Ayala.

Sustitución: En el minuto 65, Gustavo Ariño por Felín.

Entrenador: Domingo Lorenzo "Mingo".

Atlético Paso: Francisco II; Ángel Tomás, Ricardo, Juan Carlos, Joaquín; Sixto, Sergio, Armando, Jorge Pérez; Juan José “Peluca” y Castillo.

Sustituciones: En el minuto 39, Álvarez por Juan Carlos, lesionado, y en el 73, Jorge Galán por Castillo.

Entrenador: Francisco Acosta "Quico".

Árbitro: Antonio Mederos Martín, tinerfeño, nuevo en la categoría. Estuvo auxiliado por Víctor Pérez Frías y Francisco Arias Castro. Su labor fue mala (Tuvo que salir protegido por la Fuerza Pública). Mostró un total de siete cartulinas amarillas: Por el Tenisca, Luis Acosta (24 m.), Falo (60 m.), Toni Ayala (61 m.), Melini (74 m.), mientras que por parte visitante fueron para Joaquín (12 m.), Juan José “Peluca” (50 m.) y Jorge Pérez (84 m.).

Partido correspondiente a la decimoquinta jornada del campeonato de liga, con lleno en las gradas del Insular de Miraflores.

La prensa destacó del mismo: “Los errores y la poca calidad de fútbol protagonizaron el encuentro disputado entre el Tenisca y el Atlético Paso, donde las respectivas defensas de los conjuntos se impusieron en todo momento a los hombres de vanguardia”.

28.04.1990. Municipal de El Paso. At. Paso 0 – Tenisca 0

Alineaciones:

Atlético Paso: Francisco II, Ángel Tomás, Güiyes, Fisco, Joaquín; Juan Carlos, Francisco I, Armando, Sixto; Jorge Pérez y Juan José “Peluca”.

Sustituciones: En el minuto 57, Sergio por Sixto y en el 78, Castillo por Juan José “Peluca”. Entrenador: Nerio Hernández.

S.D. Tenisca: Ramón; Charly, Luis Acosta, Manolo, Silva, Maxi; Francisco, Felín, Ayala, Quico y Paulete.

Sustituciones: En el minuto 48, Albino por Francisco y en el 57, Elías por Felín.

Entrenador: Domingo Lorenzo "Mingo".

Árbitro: Francisco González Rodríguez, ayudado en las bandas por José García Antúnez y Miguel Alcalá Mesa. Su actuación fue buena, con algunos errores. Mostró cartulinas amarillas por parte local a Fisco (minuto 44) y 59’ la roja. Mostró también cartulinas amarillas a Ángel Tomás, min. 45, Francisco I, min. 53. Por parte visitante a Manolo, min. 48 y 86, por lo que fue expulsado y Paulete, roja, minuto59.

Derbi palmero lleno de emoción en las repletas gradas del Municipal de El Paso e incertidumbre en el marcador a lo largo del encuentro. Trigésimo cuarta jornada de liga a la que llegaba el conjunto local con la premura por obtener los puntos en juego en su lucha por evitar el descenso.

Las crónicas hablan de que “El Atlético Paso desperdició muchas ocasiones”… “El Atlético Paso ha perdido un punto de oro frente a una Sociedad Deportiva Tenisca que, sin realizar grandes cosas, ha sabido hacer su partido”.

Triste final de temporada para los verdinegros de El Paso que, aún ganando en la última jornada al vigente campeón, Las Palmas At., no fue suficiente para mantener la categoría. Por su parte el cuadro merengue de Santa Cruz de La Palma realizó una discreta temporada, quedando finalmente en el puesto trece.

· Temporada 1996/97. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias)

30.08.96. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – Tenisca 5

El título de Campeón de la Preferente tinerfeña conseguido por el Atlético Paso en la temporada 1995/96 le daba derecho a los verdinegros de volver a participar en la tercera división, seis años después. Justo para comenzar la temporada, en la primera jornada de liga, un derbi palmero con las gradas pobladas de espectadores. El cuadro local, en el que hacía su debut en la dirección técnica, Andrés Joel Díaz, recibe al Tenisca entrenado por Quico Acosta, precisamente el técnico que había ascendido a los pasenses.

La prensa destacó el aplastante triunfo del Tenisca en la jornada inaugural de la liga, con espectáculo, buen fútbol y goles.

Alineaciones:

Atlético Paso: Emilio; Riqui (Yobani, 71 min.), Luis Acosta, Carlos González, Fernando; Tata, Carlos Servando (Jonay Simón, 82 min), Sergio, Jacob; César González (Naranjo, 56 min.) y Polaco.

Entrenador: Andrés Joel Díaz.

S.D. Tenisca: Miguel Antonio; Jorge Lorenzo, Carlos Pérez, José Ángel, Ceire; Richard, Chencho, José Lorenzo, Óliver (Saavedra, 83 min.) Pacho y Yanes (Willy, 81 min.).

Entrenador: Quico Acosta.

Goles: 1-0 min. 4. Fernando, en un balón que Miguel Antonio no ataja bien. 1-1 min. 31. José Ángel, de cabeza tras un saque de falta. 1-2 min. 48. Yanes, en un centro de Pacho desde dentro del área. 1-3 min. 69. Pacho, aprovechando un rebote. 1-4 min. 88. José Lorenzo, de tiro raso. 1-5 min. 93. José Lorenzo, tras saque de esquina.

Árbitro: Manuel Castro Rodríguez, de la Delegación de S/C de La Palma del Colegio Tinerfeño. Ayudado en las bandas por Sánchez Ramos y Delgado Díaz. Amonestó a los locales Sergio, Luis Acosta, Tata, Fernando y Carlos González; y a los visitantes Carlos Pérez y Yanes.

12.01.1997. Insular de Miraflores. Tenisca 1 – At. Paso 0

Alineaciones:

S.D. Tenisca: Miguel Antonio; Jorge Lorenzo, Carlos Pérez, José Ángel, Ceire; Richard, Goyito (Saavedra, mln.70), José Lorenzo, Óliver; Pacho y Yanes.

Entrenador: Quico Acosta.

Atlético Paso: Emilio; Ángel Tomás, Julio, Fernando, César Hernández (David Tata, mln.58); Carlos Viña, Jonay Simón (Naranjo, mln.46), Jacob (Polaco, min.77). Tata, Sergio; y César González.

Entrenador: Andrés Joel Díaz.

Gol: 1-0. Min.30. Yanes, al lanzamiento de esquina efectuado por Ceire, controló con el pecho y envió a la red.

Árbitro: Juan Antonio Casimiro Nazco, delegación de La Palma, Colegio Tinerfeño. Amonestó a los locales Jorge Lorenzo y José Lorenzo; y a los visitantes Fernando y Ángel Tomás.

Victoria justa del Tenisca, que se afianzaba en la primera posición de la tabla, mientras que el Atlético Paso tendría que seguir luchando para salvar la categoría.

Las crónicas reflejaron que “se registró una buena entrada, unas mil personas se dieron cita en el Insular de Miraflores, en encuentro dominado por los locales, que se adelantaron en la primera mitad y supieron aguantar su ventaja hasta el final del partido”.

Espléndida temporada la realizada por el Tenisca consiguiendo el campeonato del grupo canario de la tercera división y, por su parte, el Atlético Paso salvaría la temporada, objetivo este con el que partían, a priori, los verdinegros.

· Temporada 1997/98. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias)

14.09.97. Insular de Miraflores. Tenisca 3 – At. Paso 1

Alineaciones:

S. D. Tenisca: Manuel; Cocó (Fredy, m.52), Carlos Pérez, José Ángel, Julio; Ceire, Saavedra, José Lorenzo (Goyito, m.54), Chencho; Iván Fernández (Polaco, m.76) y Fernando.

Entrenador: Quico Acosta.

Atlético Paso: Emilio; Rubén (Marcos Acosta, m.46), Chacho, Güiyes, Cristian, Héctor; Carlos Viña (Alberto, m.68), Eloy, David Tata; Douglas (Abraham, m.20) y Juan Carlos.

Entrenador: Andrés Joel Díaz.

Goles: 0-1: (1') Chacho, de penalti cometido por Julio sobre Juan Carlos. 1-1: (14') Julio, tras un saque de esquina ejecutado por Ceire. 2-1: (36') José Lorenzo, a placer, ante la pasividad de la defensa. 3-1: (96') Chencho, de disparo cruzado.

Árbitro: Manuel Castro Rodríguez, de la Delegación de S/C de La Palma. Amonestó a los locales José Lorenzo y Chencho; y a los visitantes Rubén, Héctor, Eloy, Juan Carlos, Marcos Acosta, al masajista y Andrés Joel Díaz, entrenador.

Las crónicas periodísticas destacaban: “Decidió la furia del Tenisca. Los blancos superaron un gol tempranero de El Paso”.

25.01.1998. Municipal de El Paso. At. Paso 1 – Tenisca 1

Alineaciones:

Atlético Paso. Emilio; Rubén (Alberto, m.50), Héctor, Güiyes, Chacho; Marco Rodríguez, Eloy, Paco Falcón, Carlos Viña; Douglas y Juan Carlos (Barreto, m.70).

Entrenador: Valentín Toste.

S.D. Tenisca: Manuel; Fernando, Julio, José Ángel, Javi Ramón; Fredy, Saavedra, Goyito (Iván, m.37), José Lorenzo; Polaco (Cocó, m.76) y Checho.

Entrenador: Toni Ayala.

Goles: 0-1. Min.7: José Lorenzo, de fuerte tiro cruzado. 1-1. Min. 72: Barreto tras recoger un rechace y a placer.

Árbitro: Amado César Orge Iglesias, asistido por Delgado Díaz y Díaz García.

Expulsó al local Héctor (m.34) con roja directa por derribar a un contrario y ser el último defensor. También mandó a vestuarios al visitante José Lorenzo (m.42) por doble amonestación. Mostró cartulinas amarillas a los pasenses Eloy y Paco Falcón y a los tenisquistas Fernando, Fredy, Chencho y al delegado de equipo.

Tablas en el marcador en este derbi palmero que no beneficiaron a ninguno de los contendientes. El equipo verdinegro se hundía un poco más en la tabla clasificatoria y el Tenisca continuaba con su mediocre temporada. El Tenisca presentó reclamación por alineación indebida del jugador Víctor Barreto, que contaba con ficha del equipo filial del At. Paso, era mayor de 23 años y no había sido inscrito antes del cierre del plazo de fichajes.

(Nota: Se consideró alineación indebida del At. Paso por parte del comité de competición, dándole el partido por perdido 3-0. Hubo posterior apelación. En las clasificaciones oficiales de la temporada aparece el resultado de 1 -1.).

Finalmente se consumó el descenso a la categoría preferente del At. Paso, tras dos años en tercera división y el equipo capitalino, tras una gris temporada, ocupaba el puesto trece en la tabla clasificatoria.

· Temporada 2019/20. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias)

20.10.19. Virgen de Las Nieves. Tenisca 3 – At. Paso 3

Tras veintiún años de ausencia de la tercera división el Atlético Paso volvía a la cuarta categoría del fútbol español tras una serie de eliminatorias históricas, primero en la isla de La Palma y, posteriormente, los enfrentamientos ante el Atlético Victoria y Teror.

Se confeccionó por parte de los verdinegros un proyecto deportivo muy ilusionante para consolidar al equipo en tercera división y que el retorno a esta superior categoría no se convirtiera en algo efímero como habían sido las experiencias anteriores. Por su parte el Tenisca, con récord de permanencia nacional en la tercera división, se había salvado del descenso la temporada anterior en la última jornada de liga. El cuadro merengue también se había reforzado de cara a afrontar una nueva temporada y volver a ocupar los puestos nobles de la tabla clasificatoria, como solía ser habitual.

Alineaciones:

S. D. Tenisca: Gárate; Álex Hernández, Orlando, Cristo, Cárdenes; Kilian Benítez, Agoney, Aarón (Dani Hernández, 46’); Jorge Gómez, Dani López y Yeray Pérez (Cabezola, 46’).

Entrenador: José Juan Almeida.

Atlético Paso: Sergio Moya; Álex Cruz, Javi Morales, Jordan (Cristian Batista, 82’), Fran Gil (Medina, 57’), Brian Torres, Chema, Roberto Bolaños (Edu Bolaños, 78’), Juanma Arocha; Álex Yunes y Malick.

Entrenador: Maxi Barrera.

Goles: 0-1, m. 21: Álex Yunes de certero remate de cabeza. 1-1, m. 56: Dani López. 2-1, m. 61: Agoney. 2-2, m. 85: Malick. 3-2, m. 86: Agoney. 3-3, m. 92: Juanma Arocha.

Árbitro: Prado Saavedra. Expulsó por los locales, con doble amarilla, a Cárdenes (85’), Kilian Benítez, con roja (87’) y al técnico José Juan Almeida (66’); y por los visitantes al portero suplente Neftalí (66’). Amonestó con amarilla por los locales a Cárdenes, Agoney, Cabezola y Jorge Gómez; y a los visitantes, Fran Gil, Chema, Roberto Bolaños, Sergio Moya, Malick y Javi Morales.

Primer partido de liga que jugaba el Atlético Paso frente al Tenisca en el Estadio Virgen de Las Nieves de Mirca, de césped natural. La prensa destacó que fue un partidazo, que tuvo de todo: Lluvia, emoción, goles, intensidad, remontadas, polémicas y ambientazo en las gradas (sobre 800 espectadores), con notable asistencia de aficionados verdinegros.

07.03.20. Municipal de El Paso. At. Paso 2 – Tenisca 4

Llegaban ambos conjuntos a este partido encaramados en la parte alta de la tabla clasificatoria, convirtiéndose en un gran aliciente para que se dieran cita muchísimos espectadores (casi 2.200) en las gradas del Estadio Municipal de El Paso. Un colorido en los graderíos como hacía años que no se veía. Destacar también la alta presencia de aficionados tenisquistas.

Alineaciones:

Atlético Paso: Luis Arellano; Álex Cruz, Javi Morales, Jordan, Fran Gil (Jeremi Valerón, 46’); Brian Torres (Lucas Acosta, 62’), Chema, Fran Hernández, Juanma Arocha; Álex Yunes y Giovanni (Malick, 46’).

Entrenador: Maxi Barrera.

S. D. Tenisca: Alejandro; Josua (Cristo, 74’), Cabezola, (Gabri, 83’), Orlando, Cárdenes; Aarón, Agoney, Dani Hernández, Álex Hernández; Jorge Gómez (Chus, 77’) y Dani López.

Entrenador: José Juan Almeida.

Goles: 0-1, m. 10: Josua. 1-1, m.17: Álex Yunes, de penalti. 1-2, m. 20: Josua. 1-3, m. 60: Jorge Gómez. 1-4, m. 66: Agoney. 2-4, m. 90: Álex Yunes.

Árbitro: Johan González Rodríguez. Amonestó por los locales a Fran Gil y Álex Cruz; y por los visitantes a Alejandro, Cárdenes, Agoney, Jorge Gómez y Álex Hernández.

El Tenisca asaltó el feudo pasense dando un golpe de autoridad. El conjunto blanco goleó en su visita al Atlético Paso, recuperó el liderato y confirmaba su candidatura al ascenso. El At Paso no le perdió la cara al partido, incluso hasta desarrollando mejor juego que su contrincante, pero el Tenisca, con sus armas, destrozó a su rival.

Este encuentro fue la despedida de la liga de una temporada para enmarcar de estos dos conjuntos palmeros. ¡Llegó la pandemia y se acabó la fiesta! Tras meses de incertidumbre, sobre cómo se daría por cerrada la temporada, surgió el tan traído y llevado término del “coeficiente”, que dejó a los de la capital como segundos en la tabla clasificatoria y al At. Paso como quinto clasificado. El Tenisca jugaría el play off exprés por el ascenso, en El Hierro, cayendo derrotado en su emparejamiento frente al San Fernando.

· Temporada 2020/21. Tercera División Nacional, Grupo XII. (Canarias) Subgrupo B.

10.03.20. Virgen de Las Nieves. Tenisca 1 – At. Paso 0

La crisis sanitaria del covid-19 introdujo muchas novedades de cara a la competición para la presente temporada. El más importante fue la división del Grupo XII de la tercera división en dos subgrupos provinciales, con un novedoso sistema de segunda fase, que determinaría, a final de temporada, que tres equipos canarios asciendan a segunda división B (a partir de la próxima temporada se denominaría segunda división de la RFEF, convirtiéndose esta categoría en la cuarta del fútbol nacional).

Comenzó la temporada más tarde de lo habitual (mediados de octubre) y en diciembre sufrió la competición un parón de casi dos meses por las restricciones sanitarias debidas al covid, principalmente en la isla de Tenerife. Una vez retomada la competición se fueron recuperando jornadas a marchas forzadas, lo que determinó que el derbi palmero entre el Tenisca y At. Paso, en el Virgen de Las Nieves, correspondiente a la última jornada de la primera vuelta, se celebrara en miércoles. Llegaba el At. Paso a ese partido como líder invicto de la competición y el Tenisca luchando para no descolgarse de las tres primeras plazas.

Alineaciones:

S. D. Tenisca: Gárate; Omar, Orlando, Cárdenes, Fran Gil; Aarón (Dani Hernández, 70’), Ale Rivero, Chema (Nelson, 70’), Sullivan (Curbelo, 83’); Agoney y Jorge Gómez.

Entrenador: José Juan Almeida.

Atlético Paso: Luis Arellano; Álex Cruz, Deivid, Jaime, Juanda; Brian Torres (Nebai, 59’), Roberto Bolaños ((Jesús Cruz, 80´), Vianney, Armiche; Aday (Malick, 72’) y Adrián Hernández.

Entrenador: Jorge Muñoz.

Gol: 1-0, m. 26: Agoney al ejecutar una falta.

Árbitro: Yapci Acosta Pérez. Amonestó a Cárdenes, Aarón y Omar; y por los visitantes a Álex Cruz, Aday y Deivid.

Primera derrota liguera del At. Paso. Destacado partido el jugado en Mirca ante una buena asistencia de público (unos 700 espectadores), dejándose notar también muchos aficionados verdinegros. Dos estilos antagónicos, pero persiguiendo el mismo objetivo: la victoria. El At. Paso utiliza un estilo más de combinar, a veces con exceso de pases, y el Tenisca un fútbol más directo, verticalidad hacia el marco contrario. La prensa destacaba: “Intenso e igualado espectáculo, cuyo resultado final deja más apretada la tabla clasificatoria”.

25.04.21. Municipal de El Paso. At. Paso 0 – Tenisca 0

Se llegaba al último partido de la fase regular de la liga entre ambos contendientes con el Tenisca ya clasificado entre los tres primeros puestos (aunque buscaba la victoria para mejorar su coeficiente de cara a la liguilla final) y el Atlético Paso dependiendo de sí mismo; en caso de victoria verdinegra obtendría el segundo puesto, el empate (como finalmente ocurrió) le daría el tercer puesto. Existía también la posibilidad de que, en caso de derrota, podría incluso quedar fuera de las tres primeras plazas que daban lugar a la lucha por el ascenso de manera directa. El Municipal de El Paso lució un inmenso colorido en sus abarrotadas gradas. El Tenisca tuvo el contratiempo inicial de la lesión de rodilla de su jugador Jorge Gómez. Partido equilibrado, aunque el cuadro local llevó la voz cantante del juego. El entrenador visitante fue expulsado al reclamar, de una manera vehemente, penalti en una acción en la que el árbitro no vio nada punible.

Con la clasificación de ambos equipos y la del Mensajero (como primero de la liga regular) se produjo un hecho histórico para el fútbol palmero al optar los tres equipos al ascenso de categoría, que habrían de dilucidar junto a los tres primeros clasificados del subgrupo de la provincia de Las Palmas.

Atlético Paso: Luis Arellano; Álex Cruz (Jesús Cruz,84’), Jordan, Deivid, Jaime (Sebas, 80’); Brian Torres, Roberto Bolaños, Vianney (Nebai, 84´); Armiche, Malick (Aday, 74’) y Adrián Hernández.

Entrenador: Jorge Muñoz.

Tenisca: Gárate; Omar, Orlando, Cárdenes, Fran Gil; Aarón, Ale Rivero, Chema (Nelson, 70’); Agoney, Jorge Gómez (Sullivan, 14’) y Dani López.

Entrenador: José Juan Almeida.

Árbitro: Nauzet Jesús Rizo Negrín. Expulsó al técnico visitante, José Juan Almeida (58’). Amonestó por los locales a Vianney y Roberto Bolaños; y por los visitantes a Chema, Agoney, Sullivan y al portero suplente Tomás.

Incidencias: Municipal de El Paso. Unos 984 espectadores.

20.06.21. Virgen de Las Nieves. Tenisca 0 – At. Paso 0

Por tercera vez en la temporada de enfrentaban ambos equipos en partido de liga, esta vez en los cruces de semifinales para luchar por la tercera plaza que aún quedaba vacante para el ascenso a la segunda división de la RFEF. Mucha emoción durante los 120 minutos de juego (noventa reglamentarios, más los 15 de prórroga) en los que no se movió el marcador inicial superando la eliminatoria el cuadro merengue por su mejor posición clasificatoria. Buenas acciones de juego como una gran parada del meta visitante, Luis Arellano, a un disparo de falta de Dani López y el partido concluiría con una acción polémica, al reclamar los visitantes un penalti sobre su jugador Malick. Mucho respeto entre ambos contendientes, dos grandes equipos que llegaban a final de temporada algo justos en sus fuerzas.

El Tenisca se enfrentó en la final por la tercera plaza de ascenso a la segunda RFEF al San Fernando, en Maspalomas, perdiendo por tres a cero. (Mensajero, San Mateo y San Fernando fueron los tres equipos canarios que ascendieron a la nueva categoría del fútbol español que se estrenaría la siguiente temporada).

Tenisca: Gárate; Omar, Orlando, Cárdenes, Fran Gil; Aarón (Dani Hernández, 94’), Ale Rivero, Chema (Guayre, 113’), Sullivan; Agoney y Dani López (Dioni, 120’).

Entrenador: José Juan Almeida.

Atlético Paso: Luis Arellano; Álex Cruz, Jordan (Jesús Cruz, 107’), Jaime (Nebai, 111’), Juanda (Pascu, 91’); Deivid, Roberto Bolaños, Vianney; Armiche, Aday (Malick, 91’) y Adrián Hernández.

Entrenador: Jorge Muñoz.

Árbitro: Airán Fariña Delgado. Expulsó por los visitantes, a Deivid (121’). Amonestó por los locales a Cárdenes, Sullivan, Orlando; y por los visitantes a Álex Cruz, Jordan y Roberto Bolaños.

Incidencias: Virgen de las Nieves. Unos 1.000 espectadores.

• Temporada 2021/22. Tercera División RFEF, Grupo XII. (Canarias)

10.10.21. Virgen de Las Nieves. At. Paso 2 – Tenisca 2

Tras una temporada atípica en cuanto al formato de la competición (subgrupos provinciales y liguillas), se volvía a una liga regional con 17 equipos. Las sucesivas olas de la crisis sanitaria del covid-19 no iban a ser el único contratiempo con el que se iba a encontrar una campaña más el campeonato. El 19 de septiembre, justo el día en que se celebraba la tercera jornada de liga, hizo erupción en la zona oeste de La Palma un volcán que marcó el devenir, al menos para los equipos palmeros, del primer tercio de la competición. Suspensión de partidos al encontrarse cerrado el aeropuerto durante largos periodos de tiempo. Hubo que realizar algunos desplazamientos en barco. En concreto, el Atlético Paso vio alterado el ritmo y lugar de sus entrenamientos y, no poder disponer de sus instalaciones, ya que el Estadio Municipal de El Paso se convirtió en uno de los puntos neurálgicos de los operativos que se encontraban actuando durante la crisis volcánica, además de verse afectada la superficie del terreno de juego por la caída de cenizas y arena. Así el partido previsto para la sexta jornada en la que actuaba el equipo verdinegro como local frente al Tenisca, se solicitó a la federación hacerlo en el Virgen de Las Nieves, el feudo tenisquista. Por primera vez en su historia el Tenisca jugaría un partido como visitante en su propio estadio.

Un partido en el que se adelantó en el marcador el conjunto verdinegro, antes el Tenisca había fallado un penalti (Luis Arellano detuvo el lanzamiento de Dani López). En doce minutos los blancos dieron la vuelta al marcador y cuando se pensaba ya en el triunfo del Tenisca, Armiche rescataba un punto en el descuento para el Atlético Paso.

Atlético Paso: Luis Arellano; Dani Carnevali (Lucas Acosta, 80’), Jordan, Guti, Álex Cruz; Roberto Bolaños, Cristo Díaz, Vianney (Brian Torres, 75’); Armiche, Adrián Hernández y Agoney.

Entrenador: Jorge Muñoz.

Tenisca: Gárate; Omar, Miguel, Diego (Adrián, 55’), Bruno (Aarón, 70’); Matías, Soto, Adán, Dani López, Chema (Isaac, 85’) y Antonio.

Entrenador: Eloy Martín.

Goles: 1-0, m. 24: Agoney. 1-1, m. 55: Adán. 1-2, m. 78: Miguel. 2-2, m. 93: Armiche.

Árbitro: Pablo González Redondo. Amonestó por parte local a Armiche y Adrián Hernández. Por parte de los visitantes fueron amonestados Miguel, Matías y Soto.

Incidencias: Estadio Virgen de las Nieves. Césped natural en buenas condiciones para la práctica del fútbol. Mañana soleada. Ambos conjuntos desfilaron portando una pancarta con el lema “Todos somos La Palma”. Mensaje de ánimo ante los inciertos momentos que se estaban viviendo por el proceso eruptivo que se prolongaría casi hasta final de año. La madrugada de ese domingo de partido fue una de las peores noches vividas durante la erupción volcánica con un continuo y estridente rugido del volcán perceptible en todo el Valle de Aridane.

Partido disputado ante unos 500 espectadores.

Carlos Valentín Lorenzo Hernández