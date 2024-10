El CD Atlético Paso no logra la victoria en La Fuensanta

El CD Atlético Paso no pudo lograr la victoria en su visita al campo de La Fuensanta, donde el equipo local, la Unión Balompédica Conquense, logró “un cómodo resultado favorable de 3-0”, informa la equipo verdinegro. El cuadro de Cuenca cimentó su triunfo gracias a los dos tantos que logró en la primera parte, mientras que culminó el resultado con otra diana que llegó al poco de iniciarse la segunda parte. El equipo de Lluís Planagumà se centra ya en el siguiente compromiso, que coincide con la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Eldense, de Segunda División, visita el próximo miércoles el Estadio Municipal de El Paso.

El duelo se puso de cara muy pronto para los locales después de que el colegiado de la contienda señalase una pena máxima en un derribo de Menudo sobre Raúl Caballero. Fue el propio Caballero el encargado de disparar el penalti, batiendo así a Perales por primera vez. Corría el minuto 18 de encuentro.

Al cuadro verdinegro le afectó el primer golpe en contra. Y mucho más el segundo, que llegó ocho minutos después. Yuya Yoshimura ganó la línea de fondo por el costado derecho para sacar una asistencia medida que remató de cabeza Luis Castilla y así convertir el 2-0 cuando se alcanzaba el minuto 26. Resultado con el que se alcanzó el tiempo de descanso.

Al poco de reanudarse la contienda, Yuya Yoshimura volvió a convertirse en protagonista del partido ofreciendo otra asistencia que sirvió para que su equipo marcase el 3-0 definitivo. El atacante japonés controló en la frontal y atrajo a tres defensores verdinegros para acabar ofreciendo el pase de la muerte a Jairo, quien no desaprovechó el regalo para redondear el marcador favorable a su equipo.

El conjunto ‘verdito’ no pudo hacer más ante un marcador tan abultado, a pesar de la entrada al terreno de juego de Musa, Etxaburu, Ayoze e Iván Pérez. Aún así, el cuadro visitante sacó a relucir su orgullo y a partir del minuto 70 aumentaron la posesión para tener más proyección ofensiva, aunque no fuera suficiente para intimidar la portería bien defendida por Raúl Bernabéu. El marcador no se movió, por lo que ya toca pensar en disputar y superar la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se juega el próximo miércoles, 30 de octubre, a las 20:30 horas.

Ficha técnica:

UB Conquense: Raúl, Titi, Pedro Inglés, Sina (Marcos Recuenco, min 45), Monterde, Pablo Olivares (José Álvarez, min 64), Héctor Rubio, Sergio Rodríguez, Yuya Yoshimura (Jesús Serrano, min 56), Raúl Caballero (Jairo, min 45), Luis Castillo (Etxebe, min 45).

CD Atlético Paso: Perales, Barreda, Dan Ojog, Adri Escudero, Jesús (Musa, min 46), Robe Moreno, Diego Guti, Toni Jou, Menudo (Ayoze, min 64), Armiche (Etxaburu, min 58), Álex Altube (Iván Pérez, min 76).

Goles: 1-0: min 20, Caballero. 2-0: min 29, Luis Castillo. 3-0: min 49, Jairo Carcaba.

Árbitro: Juan Francisco Roca Robles. Amonestó a los locales Luis Castillo, Berna Sina y José Manuel Pamiés. Además también mostró amarillas a los visitantes Toni Jou, Diego Guti y Musa Dambelleh.

Incidencias: Encuentro de la jornada 9 en el Grupo 5 de Segunda RFEF disputado en el Estadio de La Fuensanta ante unas 600 personas.