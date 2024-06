El ciclista palmero Pedro Rodríguez logra el tricampeonato de MTB de Canarias en una misma temporada.

La mejor temporada de la trayectoria de Pedro Rodríguez Mesa. El ciclista palmero se impuso este domingo, 16 de junio de 2024, en la Amarilla Extreme, cita de mountain bike que albergaba el Campeonato de Canarias de XCM. Al importante triunfo en la modalidad maratoniana, se le suman, en este mismo curso, los cetros regionales de XCO y Ruta; algo inédito en la historia. Así, suma su noveno maillot regional en categoría absoluta. “Estamos, sin duda alguna, ante uno de los mejores especialistas de MTB en Canarias, desde que la disciplina arribó, allá por el año 1987, al Archipiélago. En cuanto a palmarés, Pedro se codea con Adriano Cordovés -también fue campeón canario en Máster 50A este fin de semana- y el rider Édgar Carballo -proclamado, en Huesca, campeón de España de Enduro”, informa en nota de prensa Hermar Comunicación

La Amarilla Extreme, prueba organizada por el Club Ciclista Irichen, discurrió por un track sensiblemente modificado dadas las obras llevadas a cabo en una vía próxima al campo de golf de San Miguel de Abona. Su pequeña zona de asfalto, las pistas pedregosas, escalones y la técnica bajada al barranco, obligaban a emplearse a fondo a los participantes, también a los que, como Pedro Rodríguez, iban a por el maillot regional en su categoría.

Un mano a mano entre el incombustible Lolo de León y Pedro Rodríguez se prolongó hasta el final; no obstante, el desarrollo de carrera salió según lo previsto y rodó junto al veterano ciclista, conocedor al milímetro de cada bucle y cruce, hasta el final de los 60 kilómetros. El de Vadebicis apuró hasta la última subida, en la zona del campo de fútbol, para apretar y ganar dejando el crono en 2:35:22, 18 segundos antes que el del Cincuenta y Tres. El podio lo completó Samuel Rodríguez, del Aljibe (2:39:59).

“Estoy súper contento, lograr un tricampeonato de Canarias en una misma temporada, no es nada fácil. Hilé fino en cada curva, no tuve errores mecánicos y mantuve la tranquilidad para no marrar en el intento de lograr un nuevo maillot. Ha sido un año para el recuerdo; la próxima temporada iré a por más, a intentar mejorar; si se puede”, comenta Pedro Rodríguez a Hermar Comunicación.