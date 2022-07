Josu Uribe continuará como entrenador del CD Mensajero

El Club Deportivo Mensajero ha llegado a un acuerdo con Jesús Uribesalgo Gutiérrez (Gijón, Asturias, 25/4/1969) para renovar su contrato como entrenador del primer equipo. Josu Uribe, tal y como se le conoce en el mundo del fútbol, empezará una temporada en el club del Estadio Silvestre Carrillo, algo inédito, ya que siempre ha llegado a mitad de campaña. El preparador asegura estar “muy contento” por esta oportunidad que le ha brindado el equipo donde se siente “como en casa”, informa el club en nota de prensa.

Será la tercera campaña que dirija al CD Mensajero; no obstante, en esta ocasión, no partirá con las urgencias de las anteriores. El asturiano desembarcó en La Palma el 12 de enero de 2016, con el conjunto rojinegro sumido en las últimas plazas de la extinta Segunda División ‘B’. La empresa no era sencilla, y aun así salvó al equipo. Mientras, el 1 de febrero del presente año, llegó para intentar eludir el descenso a Tercera RFEF. Al final, no pudo ser sobre el campo.

Ahora, tras 33 encuentros oficiales como técnico de la nodriza mensajerista, intentará construir un equipo sólido desde el inicio de la competición. En su currículum en el ‘Mensa’, figuran 13 triunfos, siete empates y 13 derrotas.

“Aquí me siento como en casa, siempre he estado muy a gusto trabajando en esta Isla. Seguimos expectantes, aún no sabemos la categoría en la que competiremos (la RFEF debe pronunciarse ante la posible disolución del Extremadura); no obstante, lo primero que me planteé fue quedarme aquí, en el CD Mensajero”, comienza reconociendo el entrenador asturiano.

El entrenador intenta hacer borrón y cuenta nueva tras no lograr la permanencia en el campo: “Siento pena, porque competimos muy bien hasta el final… no voy a negar que pese a terminar con la cabeza alta, acabé fastidiado. Este es un club al que quiero, y me hubiera gustado volver a repetir la hazaña”, reconoce Uribe.

Por último, aduce que “toca hacer una restructuración” en la plantilla para “competir, que es lo mínimo que merece la afición rojinegra”, termina diciendo Josu a los medios oficiales del club.

Así está la plantilla

En plena configuración de la plantilla, la dirección deportiva del Mensajero trabaja sobre una base marcada por los canteranos y jugadores con contrato en vigor. Así, los porteros Alejandro Padilla y Josmar, así como el lateral Mario y el delantero Cristian –juveniles la campaña pasada-, pasan a tener ficha del primer equipo.

En similar situación, Ricardo, quien se encontraba en la disciplina del conjunto de Segunda RFEF pese a tener ficha ‘B’. Ahora, el centrocampista es a todos los efectos jugador de la primera plantilla.

Mientras, Fran Acosta, Jesús Cruz y Airam Guzmán ‘Cacho’ tienen contrato hasta el 30 de junio de 2023.