La Kids corona a sus nuevos pequeños campeones.

La Hacienda del Pino, un entorno privilegiado adaptado recientemente para la práctica deportiva, fue el envidiable escenario en el que la Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2023 coronó en la mañana de hoy a los pequeños campeones de la Kids, modalidad que igualmente acogió la primera edición del Campeonato de Canarias de trail running de categorías menores de la Federación Canaria de Atletismo.

Con la participación de más de 300 niños y niñas y en una mañana soleada, los participantes empezaron a competir a las 10:00 horas sobre unos circuitos adaptados a cada modalidad y con plenas características de trail running. Los primeros en participar fueron los MiniKids, para luego tocarle el turno a los Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Los resultados finales de los ganadores fueron los siguientes.

Sub 8: Miguel Á. Vaquero (3:03) y Chloé Álvarez (3:21).

Sub 10: Diego Pérez (5:36) y Daniella Ramos (6:08)

Sub 12: Román Sanz (6:37) y Sara Rodríguez (6:41)

Sub 14: Alonso Acero (9:00) y Sofía Rodríguez (10:12).

Sub 16: Diego Camacho (10:48) y María Camacho (13:08)

Sub 18: Sergio Hernández (28:57) y Yamila Pérez (29:03).

Con respecto al Campeonato de Canarias de categorías menores de la Federación Canaria de Atletismo, los primeros jóvenes atletas que han escrito su nombre en la historia regional de este deporte son: