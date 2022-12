El Paso premia al piloto Santi Concepción Jr. por su éxitos y trayectoria deportiva

El Ayuntamiento de El Paso ha premiado al piloto de automovilismo Santi Concepción Jr por “su trayectoria deportiva, reconociendo al bravo deportista palmero con una bonita distinción, así como una calurosa acogida durante la Gala del deporte que tuvo lugar este viernes 16 en el municipio”, se informa en nota de prensa.

“Bonita y emotiva Gala del Deporte organizada por el Ayuntamiento de El Paso, en la que se dieron cita los mejores deportistas y clubes deportivos pasenses, también incluyendo distinciones a otros deportistas palmeros”, señalan.

Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, y Daniel Martín, concejal de Deportes, ambos grandes y destacados deportistas en el pasado, elogiaron en sus intervenciones a los deportistas y club deportivos, agradeciendo el esfuerzo y disciplina que consiguen año tras año para llevar el nombre de El Paso por todo el territorio insular, regional, nacional e internacional.

“Este año Santi Concepción Jr. ha sido reconocido en varios actos deportivos, no pasa desapercibido su Campeonato de España junior en turismo TCR con sólo 17 años, como su presencia internacional en European Lemans y Protoype cup Germany, a bordo de un Ligier LMP3 de 560 cv, llegando a conseguir un cuarto puesto en una de sus actuaciones más destacadas en el circuito de Spa Francochamps en Bélgica, siendo el único piloto canario en la historia del automovilismo en competir en un campeonato de esta envergadura”, destaca.

Finalizado la gala, Santi “se encontraba feliz y agradecido”. “La verdad es que me siento muy agradecido y feliz, es tan emotivo que primero te llamen y te den la sorpresa que tienes que estar allí, luego esperar tu turno, con ese hormigueo en el estómago hasta que te nombran. Gracias, muchas gracias por acordarse de mí, por seguir mis pasos en el deporte, por apoyarme y reconocerme. Dar las gracias a Dani, amigo del automovilismo, nos une esta pasión, a Sergio porque desde hace muchos años me apoya y siempre está pendiente de nosotros, no como alcalde, sino como seguidor y amigo de mis pasos deportivos. Felicitar a todos los clubes y deportistas y aprovechar para desearles unas felices fiestas navideñas”, concluye el joven deportista palmero.