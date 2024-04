Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2024 se pone en marcha

Pistoletazo de salida para Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2024. La rueda de prensa de presentación de la carrera palmera tuvo lugar este miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del municipio palmero. Por primera vez en la historia de la carrera se superarán los 2.000 inscritos en un evento que se disputará este sábado, 6 de abril de 2024, con un total de ocho disciplinas. Como gran novedad, y producto de la escucha a sus participantes, Reventón El Paso 2024 recupera las 16:00 horas para la salida conjunta de las modalidades Maratón (42,2 km.), Classic (31,8 km.), Sprint (17,5 km.) y Starter (8 km.), en lo que promete ser una fiesta del trail en el centro de El Paso. Habida cuenta de su longitud, solo la Ultra Trail Cumbre Vieja (70 km.), adelantará su salida a las 08:00 am. No obstante el calendario de pruebas competitivas arranca en la noche de este jueves con la Subida de las Estrellas, el duro ascenso nocturno que da nombre a la carrera (21:30 horas), mientras que la Reventón Kids, modalidad que acoge el Campeonato de Canarias de trail running para menores, tendrá lugar también el sábado en el entorno de el Pino de la Virgen a partir de las 12:00 horas, informa la organización.

Presidió el acto el alcalde del Ayuntamiento de El Paso, Eloy Martín; quien estuvo acompañado por el concejal de Deportes y Turismo Omar Hernández. Asistieron también el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el consejero de Deportes de la primera institución política de la Isla, Yurguen Hernández; y el jefe del departamento comercial de Fred.Olsen Express, Lorenzo Spinelli. Además, representaron a la totalidad de corredores participantes la burgalesa Inés Astrain y el atleta local Edwin Camacho.

Eloy Martín explicó que ha visto “crecer esta prueba primero cuando era simplemente un vecino más y, luego, cuando he sido concejal y ahora como alcalde. Agradezco al hoy en día presidente del Cabildo la apuesta que hizo en su momento por convertir a la carrera en uno de los eventos anuales más importantes del municipio”.

Por su parte, Omar Hernández entró a comentar y valorar detalles más técnicos del calendario de pruebas y en general del evento. “Presentamos este año varias novedades, como es que nos trasladamos a la emblemática calle Manuel Taño, tan representativa para los pasenses. En ese entorno tan destacado se darán cita más de 2.000 corredores este sábado. También cabe destacar a los 300 menores que se darán cita en otro entorno privilegiado, el de la Ermita del Pino, otro lugar de interés turístico y económico para el municipio. Me parece importante reseñar que para esta edición trabajan y colaboran 442 personas”, informó.

El presidente del Cabildo fue uno de los impulsores de esta prueba mientras fue alcalde del municipio y destacó el enorme papel que juega a nivel insular. “No estoy en cualquier lugar ni hablando de cualquier cosa. Siempre he considerado estratégico este evento y con ese convencimiento trabajamos durante el tiempo que estuve de alcalde. Me alegra mucho escuchar los datos previos de una prueba que ya ha traspasado todos los límites que nos habíamos puesto. Esta es una prueba que resulta estratégica a nivel insular, que aporta muchísimo y que sitúa a la Isla en el mapa, como cualquier otra carrera que se haga en la Isla”, destacó Sergio Rodríguez.

Por su parte Yurguen Hernández puso en valor “la importancia del trail para la Isla, ya que nos posiciona a nivel internacional. Este es el tipo de eventos que debemos impulsar, ya que son generadores de economía, turismo y restauración. Todo lo que sea sumar en estos momentos, bienvenido sea”.

El responsable comercial de Fred.Olsen Express, principal patrocinador de Reventón El Paso, afirmó que “un año más, esta carrera ha puesto el listón muy alto. Esta es una clara apuesta por el deporte, por el medio ambiente y por incentivar el comercio local, que son valores que apreciamos mucho”, explicó Lorenzo Spinelli, quien valoró muy positivamente la entrega de dorsales a bordo, que es un servicio que únicamente presta Reventón El Paso a sus participantes. Este año fueron más de medio centenar los corredores que se beneficiaron de una ventaja que ninguna otra carrera en Canarias oferta.

El atleta pasense Edwin Camacho insistió en que “para los corredores canarios y palmeros es un orgullo tener una prueba de esta magnitud que nos proyecta a nivel nacional e internacional. No podemos pedir más a una organización que nos cuida hasta en el más mínimo detalle”.

Y por último, Inés Astrain se mostró encantada de participar, de nuevo, en Reventón El Paso Fred.Olsen Express. “Me siento muy afortunada de estar aquí, pero no como corredora. Hablo como persona porque hay que vivir el trato que nos dispensan todos, desde la organización, hasta el último voluntario. En los dos últimos años he estado en esta Isla cuatro o cinco veces y solo he corrido en Reventón. Me he enamorado de esta carrera y de todos sus paisajes. Esta no me parece la Isla Bonita, me parece la Isla Mágica”, destacó.

Próximos actos previstos

Corredores y familiares disfrutarán a partir de mañana de la Feria del Corredor, un espacio multidisciplinar en el que destacará la Reventón Store, donde estarán a la venta todos los productos del merchandising oficial de la prueba. Y no faltarán a su cita con la feria del corredor los stands de diferentes firmas comerciales y una zona gastronómica, todo ello aderezado por la mejor música. La Feria del Corredor de Reventón El Paso Fred.Olsen Express 2024 abrirá sus puertas el jueves, 4 de abril, en horario de 10:00 a 21 horas, siendo el mismo al día siguiente. Ya el sábado 6 de abril estará operativa de 10:00 a 15:00 horas, mientras que la recogida de dorsales de la Reventón Kids, modalidad que acoge el Campeonato de Canarias de trail running para menores, tendrá en la Ermita del Pino un punto de secretaría técnica para igualmente atender posibles incidencias y recogida dorsales tardía.

También mañana arrancan las pruebas competitivas con la Subida a las Estrellas. Esta modalidad discurre por un tramo casi vertical de poco más de dos kilómetros cuya dureza da nombre al evento. Se trata de la famosa y temida subida de El Reventón, un trazado netamente ascendente que arranca desde las proximidades de la Ermita del Pino de la Virgen y culmina en la pista forestal de La Hilera. El recorrido, totalmente lineal, será de 3.140 metros con un desnivel de 607 metros. El inicio de esta modalidad será a las 21:30 horas.