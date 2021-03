Samuel García busca consolidarse en la élite europea este fin de semana en Polonia

El velocista palmero del Tenerife CajaCanarias Samuel García ya se encuentra en Torun, Polonia, para disputar los 400 metros lisos de la trigésimo sexta edición del Campeonato de Europa de Pista Cubierta, que arranca la tarde de este jueves y se mantendrá hasta el domingo, día 7 de marzo. Un encuentro continental de vital trascendencia, ya que podría acercar al atleta canario a participar de forma individual en las Olimpiadas de Tokio.

Con cautela, pero con la confianza de haber hecho el mejor trabajo posible, el deportista palmero ofrecerá su mejor versión este viernes, desde las 09:13 horas (hora local), en la primera ronda. De clasificarse, García volverá a ser protagonista en la semifinal de los 400 lisos, a las 18:10 horas. Posteriormente, y de superar esta eliminatoria, el blanquiazul se mediría con los mejores cuatrocentistas del continente en la gran final el sábado, a las 19:10 horas. Cabe destacar que el europeo se podrá seguir en Teledeporte y en el streaming de la Real Federación Española de Atletismo.

El blanquiazul marcha con la novena mejor marca de inscripción y siendo líder español del año, gracias a los 46.52 conquistados la semana anterior en el Campeonato de España de Pista Cubierta. También suma su cuarta experiencia en un europeo, tras Goteborg 2013 (47.76), Praga 2015 (47.95) y Belgrado 2017, donde consiguió su mejor posición, al finalizar en sexto puesto con 46.74. Además, cuenta ya 19 internacionalidades con España.

“Es cierto que es un buen momento para mí, pero soy cauto. No deja de ser pista cubierta y aquí no solo dependes de ti. Tengo muchas ganas de correr en marca personal, pero para nada me agobia. He aprendido de mis otros tres campeonatos de Europa indoor pasados, esa experiencia espero poderla aprovechar”, declara García, que forma parte del gran equipo español, de los más numerosos de los últimos tiempos, compuesto por 36 atletas en total, 18 mujeres y 18 hombres.

El velocista confiesa que no recuerda un Campeonato de Europa con tantos sub 46.60. “Estamos todos muy metidos, pero desde luego hay que estar pendientes de los holandeses, por supuesto de Maslak, Jordier, mis compañeros Husillos y Bua”. Sin duda, García dará mucho de qué hablar gracias al buen estado de forma que presenta esta temporada. Sin embargo, no parece suficiente. “Desde luego me veo bastante mejorable, aunque en la situación que me encuentro estoy cómodo”.

“Ahora mismo siento que no he llegado aún al propósito por el cual me dedico en cuerpo y alma, eso pasa por ser olímpico en Tokio 2021. No obstante, he aprendido a disfrutar del camino logres o no el objetivo”, concluye.