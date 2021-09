Qué es el enjambre sísmico que está sacudiendo La Palma

La Palma no ha dejado de temblar en los últimos cinco días. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) cifra en más de 700 los terremotos de baja magnitud que se han localizado desde el pasado sábado en la zona de Cumbre Vieja, un parque natural que se extiende por seis municipios y que copa buena parte del sur de la isla. Desde este lunes la isla bonita se encuentra en situación de alerta amarilla por riesgo volcánico. Los vecinos y vecinas de los municipios afectados (Los Llanos de Aridane, Fuencaliente, El Paso y Mazo) pueden continuar con su vida normal, pero este indicador les advierte de que deben estar alerta y pendientes de lo que digan las autoridades.

"Agáchese, cúbrase, cálmese": qué hacer antes y durante un terremoto, según el IGN

Saber más

María José Blanco, responsable del IGN en Canarias y miembro del Consejo Cartográfico del Archipiélago, recuerda a Canarias Ahora que ''en todos los sistemas volcánicos del planeta'' se producen este tipo de fenómenos que, ''en su mayoría'', no terminan en erupción. Estas son las claves para entender qué está pasando en La Palma:

¿Qué es un enjambre sísmico?

Cuando varios terremotos se concentran en el espacio y en el tiempo se produce un enjambre sísmico. ''Los temblores se producen muy juntos temporalmente formando una nube en el espacio y tienen un mismo origen'', apunta Blanco. En el caso de Cumbre Vieja, el origen ha sido una intrusión magmática. Mediante este proceso, el magma del interior de la tierra se introduce dentro de la corteza terrestre consolidada.

¿Cada cuánto tiempo se producen?

No hay una frecuencia. Según la doctora en Ciencias Físicas, depende del estado del sistema volcánico. En La Palma se han dado nueve desde el año 2017. En El Hierro se produjo una erupción submarina del volcán Tagoro en 2011. Tal y como explica María José Blanco, después de este episodio se produjeron seis reactivaciones posteriores que iban acompañadas por enjambres sísmicos.

¿Hay precedentes en Canarias?

En todas las islas volcánicamente activas se han registrado enjambres sísmicos. "En El Hierro, La Palma y Tenerife se han producido en distintos momentos enjambres de este estilo. A más o menos profundidad y con magnitudes menores". La única isla donde no se han constatado estos fenómenos es Lanzarote. La científica explica que muchas veces los terremotos que son de magnitudes muy pequeñas no son perceptibles por la población. En el caso del enjambre que comenzó en Cumbre Vieja el pasado 11 de septiembre de madrugada, la ciudadanía ha percibido ''menos de un 20%'' del total de los temblores, apunta Blanco.

¿Los enjambres sísmicos son síntoma de una gran erupción?

La responsable del IGN en Canarias es tajante: "La mayoría de enjambres sísmicos no terminan en erupción". En el caso de El Hierro, los enjambres posteriores a la erupción vinieron acompañados por deformaciones en el terreno, pero no tuvieron "energía suficiente" para romper la corteza terrestre y alcanzar la superficie. El coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez, ya explicó que suponer que el enjambre sísmico de La Palma pueda dar lugar a una erupción volcánica es "adelantarse demasiado". La probabilidad de erupción en los próximos cinco años es del 6%, de acuerdo con las declaraciones del científico. Si bien, Pérez subrayó que Cumbre Vieja es el edificio volcánico más activo de las Islas y que ha sido ya escenario de 7 erupciones históricas. Por ello, de darse una erupción volcánica en el Archipiélago, tendría lugar en este punto.

¿Cuáles son las fases de un proceso volcánico?

Los procesos volcánicos son dinámicos y tienen una evolución temporal, pero no existen fases establecidas. "No hay un guion. Es un resultado de un sistema complejo", describe María José Blanco. En algunos casos, pueden comenzar con una sismicidad repentina, como ha sucedido en el pasado en Tenerife. "En un instante empieza un enjambre con terremotos muy frecuentes y pequeños que se concentran en un período mas o menos corto. Empieza y termina bruscamente", añade la experta. En el caso de El Hierro, tras el mayor terremoto se dio una calma sísmica que no fue real. No hubo percepción de terremoto, pero después el proceso volcánico terminó en erupción. ''Depende del estado del sistema volcánico. Puede terminar o puede seguir evolucionando con terremotos más frecuentes y de magnitudes mayores'', apuntan desde el IGN.

¿Cuánto dura un enjambre sísmico?

No hay una duración fija. En El Hierro, los primeros enjambres fueron registrados en julio y la erupción tuvo lugar en octubre. "Algunas reactivaciones posteriores fueron muy intensas, pero duraron apenas unos días".

¿Cuáles son los niveles de riesgo volcánico?

El semáforo es el instrumento utilizado por el IGN para definir cómo deben actuar las autoridades en función del riesgo volcánico, así como también las comunicaciones que deben establecerse con Protección Civil. El semáforo estará en verde cuando la actividad del volcán sea normal, así como cuando comiencen señales anómalas en el enclave. En este supuesto, se darán reuniones entre especialistas y responsables de los grupos científicos para evaluar dichas anomalías.

Cuando estas rarezas aumenten, el semáforo pasará a estar en amarillo. En ese momento, se delimitará el espacio afectado y se desplegará, según el IGN, la instrumentación de crisis. También se solicitará la reunión del comité de Evaluación y Seguimiento de los fenómenos volcánicos.

Si se evidencia la presencia de magma y hay riesgo de erupción, se declara el semáforo rojo. Entonces las comunicaciones serán más frecuentes, se incorporarán nuevos especialistas al Comité de Evaluación y los portavoces científicos y expertos ofrecerán ruedas de prensa diarias.

¿Qué implica el semáforo amarillo por riesgo volcánico en La Palma?

La Palma permanece en semáforo amarillo por riesgo volcánico. Este indicador advierte a la población que debe estar alerta y pendiente de lo que digan las autoridades. Según la Asociación Volcanes de Canarias, los municipios afectados pueden, en este nivel de riesgo, continuar con sus actividades rutinarias. Algunas recomendaciones del semáforo amarillo son renovar los artículos básicos que pueden resultar útiles si la situación de emergencia llega a alterar las condiciones habituales de vida. Estos productos pueden ser un botiquín de primeros auxilios, medicinas, comida, agua de reserva, radio, linterna, velas, pilas de recambio, mechero, artículos de higiene, agenda con teléfonos de contacto y servicios de emergencias.

Otra de las recomendaciones es comunicar a las autoridades que gestionan el Plan de Emergencia Local si en la familia hay personas enfermas, con discapacidad, embarazadas o ancianos. También se debe informar si las familias cuentan con una segunda residencia en una zona no afectada en la que puedan alojarse estas personas.