La Fundación Franz Weber denuncia “el incumplimiento” del Pevolca sobre acogida y atención de los animales 

La Fundación Franz Weber (FFW), en una nota de prensa, denuncia “el incumplimiento del Pevolca (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico) sobre acogida y atención de los animales”. Asegura que cientos de familias se han tenido que separar de los animales y dejarlos en refugios improvisados o casas de familiares.

Para la citada Fundación, “el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado en 2018 y que se puso en marcha con la erupción en la Isla de La Palma hace algo más de un mes, ningunea a las familias que conviven con animales y que son una extensa mayoría en La Palma”.

Apunta que “si bien el documento no establece protocolos específicos para la evacuación y atención de los animales, en relación a las recomendaciones en zonas de riesgo se especifica que si las familias no encuentran alojamiento ‘las autoridades se harán cargo de ellos”. Este apartado, añade, “no solo no se cumple, sino que además se impide el acceso de familia multiespecie a los espacios habitacionales de emergencia y se dificulta de forma metódica el trabajo de rescatistas de animales”.

Señala que “la separación de los animales tiene un impacto emocional evidente en las familias palmeras, que consideran a sus perros y gatos como parte de su núcleo familiar y ven cómo deben realojarlos en refugios de emergencia gestionados por las protectoras locales, como es el caso Benawara en un polideportivo de Los Llanos de Aridane”.

La ONG internacional “se ha mostrado muy crítica con los pasos dados por los responsables del Pevolca”, se subraya en la nota, y advierte que “no ha dado respuesta, a más de un mes del comienzo de las evacuaciones, a las peticiones de decenas de familias evacuadas que quieren volver convivir con sus animales en viviendas transitorias, albergues o en las habitaciones que ceden algunos hoteles de la Isla”.

El rescate de los podencos

En este sentido, se señala en la nota, la Fundación Franz Weber ha denunciado “el circo mediático creado en torno al rescate de los podencos atrapados en dos depósitos, poniendo sobre la mesa una carencia evidente: en términos prácticos, los animales no existen en los protocolos de emergencia y ello supone que ONGs y sociedad civil asuman con sus propios medios las tareas de rescate”.

Para Leonardo Anselmi, director de la Fundación, “el tema no debe verse en clave de pasado pisado sino también en función del presente y el futuro que se busca cambiar no incluir a los animales en los protocolos de evacuación fue un error, pero es que siguen haciéndolo día tras días con los nuevos desalojos y todavía hoy quedan animales por rescatar, otros casos quizás menos mediáticos que los podencos pero igual de importantes”. Para el activista animalista “nada ha mejorado en este sentido, también quedan muchas familias por reunificar y vamos a ciegas, no tenemos datos para la reunificación porque el Cabildo no responde”.

Sin respuesta del Cabildo

La FFW asegura que “todavía no ha obtenido respuesta por parte del Cabildo de La Palma a su carta con la batería de propuestas que permitirían mitigar el malestar de los animales y sus familias, así como pagar todo el gasto que las entidades protectoras han realizado durante el último mes rescatando, atendiendo y cuidando a decenas de animales”.

Del mismo modo, la ONG suiza advierte “nuevamente de la necesidad urgente de realizar una encuesta entre familias damnificadas para saber si han dejado animales atrás y dónde pueden estar éstos, para acudir así a su rescate”.

La Fundación, concluye, “además y tras su paso por La Palma, puso a disposición de las ONGs y plataformas civiles una herramienta para el reencuentro de los animales con sus familias (www.AnimalesLaPalma.org) que ya ha facilitado varios casos positivos en los últimos días”.