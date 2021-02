Hernández Labrador pide suavizar las restricciones en el mundo deportivo

La diputada del PP por La Palma y portavoz de la Comisión de Educación, Cultura, y Deportes del Parlamento autonómico , Lorena Hernández Labrador, ha pedido al Gobierno de Canarias “que estudie la posibilidad de suavizar las restricciones a las que tiene que hacer frente, desde que comenzó la pandemia, el sector deportivo en nuestro archipiélago. Siempre y cuando los datos de la COVID-19 sigan siendo favorables para ello”, se indica en una nota de prensa del PP.

Hernández Labrador ha explicado que el mundo del deporte genera “más de 20.000 puestos de trabajo en Canarias, y mueve millones de euros. Son muchas las familias que dependen de ello, y nuestro Archipiélago no se puede permitir el lujo de seguir perdiendo puestos de trabajo, y engordando las colas del paro porque el gobierno Regional no tenga un plan, y no tome decisiones”, señala. Además, la portavoz del PP en la citada comisión ha recordado que desde que comenzó la pandemia el Gobierno de Canarias “no ha ofrecido una respuesta adecuada a la actividad física y al deporte, siempre ha adoptado decisiones arbitrarias y se ha olvidado de que la actividad física es parte de la solución a toda esta situación, y a las consecuencias derivadas de la COVID-19. No es lógico que podamos ir a cenar, comprar, o coger un avión, pero no podamos realizar actividad física reglada y ordenada”, asevera.

La diputada palmera también se ha referido a la práctica deportiva federada y de competición, y ha asegurado que “el Ejecutivo debe tener una hoja de ruta marcada. Canarias cuenta con deportistas de alto nivel que han tenido serias dificultades para poder realizar sus rutinas diarias, y a los que ahora tenemos la obligación de dar la mano para ayudarles a salir de esta dura situación”, apunta. Además, recuerda al Gobierno regional que las ayudas al mundo del deporte “están muy bien, y estamos seguros que están auxiliando a parte de este sector, pero estas personas lo que quieren es volver a poder desempeñar su trabajo, con responsabilidad”.

Por último, Hernández Labrador se hace eco del trabajo que está realizando la plataforma Más Deporte. “Creada en Canarias, y que cuenta con miles de profesionales preparados que están dispuestos a aportar sus mejores conocimientos para que este Gobierno entienda la importancia del sector”, asegura.