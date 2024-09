Me dicen que Maduro adelanta la Navidad, pues a mí, que no soy nada ‘madurista’, pues como dice la canción de mis hermanos los Ojalá “no soy un aguacate, me niego a madurar”, y además como dice el bufón satírico ‘Ramonopoulos Araujadarios de la Palmadoura’ “la madurez se produce antes de pudrirnos”, pues eso, como digo, la iniciativa de decretar la navidad en octubre me parece de lo más capitalista y comercial, sobre todo viniendo de un anticapitalista, y la propondría aquí mismo, sin ir más lejos, aunque los Reyes Magos tengan que venir a camello ‘partío’, el Niño sea prematuro, con perdón, por Dios, y Papá Noel tenga que sufrir las inclemencias del cambio climático. Creo que, en el Cabildo, esta información no está contrastada, se han planteado el tema, pero temen que aparezcan memes refiriéndose a que lo que tendrían que adelantar es la finalización de las carreteras interminables, que de adelantar las navidades ya se encargan los supermercados y centros comerciales, que como sigan adelantando el turrón va llegar un día en que el Love Festival sea un concurso de villancicos y la Trasvulcania una carrera de papás ‘noeles’. En fin, y la casa sin barrer.