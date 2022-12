Sí, apocalipsis light y si es posible sin gluten y sin lactosa. No alarmemos con las circunstancias que son lo que son, que diría Rajoy. Que si el cambio climático, bueno, al menos hay algo que cambia, el clima nos da ejemplo, hay que cambiar, que esto parece el día de la marmota, aquí todos piden cambios pero nadie quiere cambiar, que si suben los precios, bueno, hay que reconocer que los precios se superan día a día, al menos los precios nos dan ejemplo de superación, con la inestimable colaboración de gasolineras y supermercados, así que superémonos todos para la lucha final, que baja la natalidad, bueno, una amiga que ya es madre dice mientras no baje para la ciudad , que llega el apocalipsis, chachi piruli, imagínate los selfis con esas llamaradas de fondo o esa ola gigante mientras tu sonríes pensando que bien va a quedar en Instagram sin contar el éxito de los directos en streaming, etc. En fin, no alarmemos.