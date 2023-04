Cirrus Spissatus

Luce el sol primaveral

bajo un cielo azul añil,

los cirros del mes de abril

confunden al personal.

Para el pueblo en general

son nubes primaverales,

no son estelas fatales

regadas por el gobierno,

que transforman en infierno

paraísos terrenales.

Jócamo, 24.VII.2023

NOTA: La hipercomunicación virtual a la que estamos sometidos es un arma de doble filo, que nos forma y deforma a la vez. Cada vez resulta más difícil separar lo verdadero de lo falso, la información seria contrastada de la mentira o bulo malintencionado.

Un caso paradigmático son las estelas que bajo determinadas condiciones atmosféricas surcan los cielos anticiclónicos, estables y despejados. Se confunden los cirros o cirrus (nubes altas de la atmósfera) más o menos rectilíneos con estelas de los aviones y éstas con crípticas fumigaciones que, bajo la pretensión de estimular la lluvia, se utilizan para envenenar a la población.

Surgen así teorías conspiranoicas que niegan el cambio climático, defienden que La Tierra es plana, que el nivel del mar no sube, que las vacunas son agua destilada, cuando no extrañas sustancias inyectables para mantener controlada a la población; etc. Da igual lo que digan los científicos, todo el mundo sabe física, meteorología, bioquímica, inmunología, virología, genética... Y se habla y pontifica sobre estos temas, con la misma alegría que se hace de un partido de fútbol, porque también todos sabemos de fútbol, claro.