Coche al agua

El mundo está disparatado, todo está como raro, como fuera de lugar, como Woody Allen en aquella película en que se veía desenfocado, todas las cosas como piezas de un ajedrez que no acabamos de entender, gente que pierde el control en los aviones, gente que pierde el coche en un barco, como ese buen paisano que decía con la habitual retranca palmera que ahora tenía la casa bajo la lava y el coche bajo el mar, un drama que tiene algo de humor negro. Esta mañana vi lo que no había visto nunca, toneladas de algas en la playa de Los Cancajos, dicen que si el cambio climático, que si la corriente del Golfo no funciona, lo que sí funciona en nuestro país son otra clase de golfos, que una cosa es la corriente del Golfo y otro cosa los golfos con cuentas corrientes, en fin, al cambio climático ya sólo le faltan poetas. Quieren fomentar la vivienda, pero lo que se fomenta es el precio de los alquileres, se fomentan los deportes de nombres raros en inglés, quieren fomentar la tecnología y la ciencia, pero hasta ahora lo que sí se fomenta son las informaciones terroríficas sobre la isla y su subsuelo, en fin, fomentémonos todos para la lucha final, si se me permite imitar aquel famoso himno revolucionario del que ya casi nadie se sabe la letra. Nos queda como consuelo la retranca de aquel campesino que acompañó a un famoso vulcanólogo y al cura a ver el Teneguía y les dijo que el vulcanólogo sabía tan poco de lo que pasaba debajo como el cura de lo que pasaba arriba. Menos mal que nos queda la retranca, el 20 por ciento de descuento del combustible y espero que la tan deseada deducción del 60 por ciento para ir escapando. Y por favor, que la compañía responsable indemnice al paisano por el coche que ahora navega entre algas salvajes por la corriente del Golfo.