¿Por qué hoy no hay clase en el Valle?

Ayer a la tarde, cuando las condiciones meteorológicas habían cambiado se recibe a través de los teléfonos móviles de los delegados de familia de los centros educativos que la actividad lectiva presencial se suspende en cinco municipios, los tres municipios del Valle de Aridane y en Puntagorda y Tijarafe. Precisamente a la hora que empezábamos a ver el cielo azul, y podíamos limpiar sin recibir baños de arena recibimos tal comunicación. Si desde primera hora de la tarde la arena ya no caía en el Valle ¿Alguien lo entiende?

Por otra parte, el comunicado indicaba: “La previsión desfavorable de las condiciones de la calidad del aire para mañana”, sin embargo desde las 15:00 horas de la tarde en los medios de comunicación leemos noticias como la siguiente: “Se espera que la dispersión de la ceniza del volcán este martes sea pequeña y con tendencia a desplazarse hacia el este”. La comunicación del PEVOLCA dice: “la tendencia será a adquirir dirección este, alcanzando al resto de islas occidentales en una concentración pequeña. Estas condiciones, podrían afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma y quizás también al de La Gomera”. Entonces ¿Por qué no hay clases? ¿Quién miente? La Agencia Estatal del Meteorología, el PEVOLCA o los redactores del Plan de actuación en el ámbito escolar ante las emisiones de la actividad volcánica. ¿Hay algún malentendido?.

El mencionado comunicado indica “se suspende … y pasan a enseñanza en línea”. Sabiendo la desgracia que estamos pasando, donde hay ubicaciones con 10 y 11 personas, viviendo en situaciones lamentables, otras personas viviendo en caravanas, sin recursos informáticos, otras en hoteles, sólo con un móvil con tarifa de datos, porque desde los centros educativos no ha dado tiempo de entregar dispositivos para tantas personas desplazadas y evacuadas sin hogar. ¿Alguien entiende por qué hoy no hay clase y podemos pasar a enseñanza en línea? ¿Qué enseñanza en línea se va a llevar a cabo?

Desde el pasado día 18 de octubre se ha venido informando a primera hora de la mañana de la calidad del aire, y de las medidas a tomar en los colegios del Valle, y se indicaba que la necesidad de utilizar mascarillas y de que tipo, y si podían salir a los espacios exteriores, esto se llevaba a cabo porque en 13 o 14 horas las condiciones meteorológicas podían cambiar. O esa medida era errónea o la comunicación recibida en la tarde de ayer fue una medida precipitada. La excusa de la prevención de la salud, por la calidad del aire no se sostiene, porque al alumnado se le entregó una caja de mascarillas FFP3, y si no se puede salir al patio, no se sale, ¿o el aire en los hogares de los/as niños/as es mejor que el aire del colegio?, alguien puede explicar ¿Por qué hoy no hay clase? ¿Por qué no quieren que las personas que no han perdido sus empleos vayan a trabajar? Ahora se tendrán que quedar con sus hijos e hijas. Sí, ahora más que nunca los colegios pueden ser guarderías y almacenamientos de menores, y como no centros de enseñanza para que los niños y las niñas puedan estar en otro entorno, con sus amigos/as y aprendiendo, escapando un poco de los problemas que tienen ahora mismos sus progenitores.

El alumnado ha sufrido la pandemia, muchas personas sufrieron clases de corta duración el curso pasado, ahora estuvimos un mes sin clase, y ahora otra vez sin clase, pero ¿Qué futuro nos espera?.

Si la excusa para que no haya clase es el estado de las instalaciones educativas por los altos niveles de ceniza, o sea cantidades de arena que impiden la movilidad, surge un nuevo interrogante: ¿Por qué se han dejado pasar 3 días sin limpiar los colegios? ¿Por qué la carretera de la cumbre si la han estado limpiando?, Desde que se disponen de helicópteros para trasladar a los enfermos urgentes al Hospital General de La Palma, no disponer de la carretera ya no es cuestión de vida o muerte, sin embargo la carretera para llevar en guagua a los turistas de manera gratuita a la plaza de Tajuya, ¿es más importante que limpiar todos los colegios?. De todos modos hubiera dado tiempo a limpiar, ya que desde las 5 horas de la mañana hasta las 9 de la mañana, hay tiempo suficiente para limpiar los accesos y durante la mañana limpiar las zonas secundarias. Tras haber estudiado dos carreras universitarias, un master, y haber asistido a infinidad de cursos, alguien me puede explicar ¿Por qué hoy no hay clase?