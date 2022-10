Bueno, bueno, ahora resulta que no sólo el Centro Vulcanológico tiene que estar por derecho divino en Tenerife, sino que desde nuestra muy amada hermana mayor alguien alega una especie de autoría intelectual de la carretera que cruza las coladas, ahora resulta que no es obra de palmeros, qué va, son unos señores de la Universidad los autores reales de la obra, menos mal que los romanos ya no andan por aquí, si no dirían que ellos fueron los primeros en construir con materiales volcánicos y por tanto reivindicarían etc. etc., y yo mismo estoy pensando que el trío cómico en el que milito no lo creamos nosotros sino la Comedia del Arte o los Marx Brothers, como si todo invento no fuera una síntesis creativa de cosas que se han hecho anteriormente, y en el caso de la colada del Valle un curro que te cambas y una obra de la que muchos nos sentimos orgullosos. Vaya, para algo de lo que podemos fardar tenía que venir algún sabio a tocarnos, una vez más, y ya nos vamos acostumbrando, nuestras maltrechas narices.