Turismo de saldo. Primera parte

El turismo en La Palma es el segundo motor económico de La Palma. Supuestamente el que nos puede sacar de la crisis en el que estamos metidos, pero también el más afectado por esa misma crisis generada por el volcán y la pandemia. Es cansino hablar de lo mismo, y si no fuera por su importancia, ya lo hubiese dado por perdido.

Para muestra un botón. Esta semana les cuento sobre la Feria Fitur y el aumento de presupuesto en promoción turística. Y la semana que viene les comento el resto del presupuesto de Turismo, que ha aumentado en cuantía pero suspende flagrantemente en creatividad y utilidad. No hay capitán querido grumete. Nos hundimos por la crisis: seguimos en turismo cero con menos del 20% de ocupación turística y no hay salvavidas.

Empecemos por la Feria. Yo, que trabajo en turismo, he ido a una feria solo una vez, a Fitur y a recoger el premio Fitur a la mejor opción de ocio activo gracias a la colaboración público-privada en Astroturismo en La Palma. Eran otros tiempos, en 2018, gestionados por Alicia Vanoostende. No perfectos, pero sí se respiraba buen ambiente de trabajo y la Mesa de Astroturismo estaba siempre llena de ideas (¡gracias Alicia!).

Y solo he ido a una, porque el tiempo de la promoción en Ferias está acabado. Es útil para reuniones, pero son eventos caros para el expositor y la rentabilidad es dudosa. Después de todo si uno quiere mantener reuniones, no tienes que pagar cantidades desorbitadas de dinero y no quiero ni saber las cifras que nos cuesta Fitur. Pero como Fitur es principios de año, pues se le hace coincidir con acuerdos para el siguiente año, puesta en marcha y lanzamiento de campañas publicitarias. Y ahí voy. La campaña publicitaria se presenta primero aquí (se hizo el 20 diciembre en Circo de Marte, gracias por la no invitación) y luego se lleva a Fitur. Mucho bombo y mucho platillo, mucho uso de vídeo en pantalla grande pero dos cositas de primero de consejero:

* Después de generar una campaña (y pagarla) debe usarse en las redes sociales turísticas de la isla de manera profesional en concordancia con el resto de la marca/destino.

* No se usan imágenes que lleven al engaño y si otros publican imágenes que nos perjudican, se intenta controlar el discurso. Esto es de manera simple: volver lo malo en bueno y corregir las incorrecciones. ¿Saben lo del vídeo sobre La Palma en Ana Rosa Quintana que mostraba un charco sucio en un barranco de Gran Canaria (confundiendo Gran Canaria, Las Palmas y La Palma) diciendo que era nuestro Charco Azul en La Palma, no? Pues eso.

Y es que en el vídeo de este año, se ha mostrado como unos turistas paseaban tranquilamente por el volcán Teneguía, donde está prohibido el acceso por ser Monumento Natural protegido y me consta que está deteriorada toda el área del volcán y se está intentando que no se siga deteriorando, por accesos indebidos. Y a pesar de las protestas del Ayuntamiento de Fuencaliente para que no se promocionara el volcán o los volcanes de esa manera, no se modificó el vídeo. Y claro, yo me pregunto si ese no es el mismo camino que va a llevar el volcán nuevo si no hay rapidez, perspicacia, dos dedos de frente y mucho empeño en proteger y gestionar accesos a toda el área del volcán Cumbre Vieja. Les pongo en perspectiva: después de años pidiendo y de estar en proceso para una normativa de uso de los miradores astronómicos, no hay un mísero cartel que impida los botellones, el uso de luces, ni se ha aprobado una normativa genérica similar a la que se tiene para uso público de las playas. Así es que, ¿veremos a turistas despistados caminando por el cono de Cumbre Vieja este verano? ¿qué les parece? Se aceptan apuestas señores.

En cuanto a la campañas publicitarias, me chirría y mucho, que no se tenga un plan de marketing turístico en esta isla. Y no me refiero a un documento elaborado por una consultora, de cientos de páginas, copia y pega de otras estrategias de marketing. Sino a una hoja de ruta, marca turística, propuesta de valor diferenciada, experiencias, segmentación de mercado por clientes con temática clara...Si estás en La Palma, que se sepa que estás en La Palma, carajo. Si estás en Lanzarote, te puedo asegurar que allí lo tienes claro. De primero de consejero es saber cuál es la diferencia competitiva y potenciarla de tu destino.

Se dice que en el turismo de La Palma es turismo de naturaleza y así se refleja en el material promocional. Bien, pues que sepan que el sector se muere sin ayudas directas tras dos años de crisis. Y además, por si fuera poco, la importancia del ocio activo y astroturismo quedan muy poco reflejados en los presupuestos e infraestructuras (¿les suena infraestructura para ocio activo?). El Love Festival tiene mucho más presupuesto que el turismo de naturaleza y no tiene nada que ver. Pero si solo fuera eso...El producto estrella del presupuesto de turismo para 2022 es, tachán, un edificio para conciertos/cultural que lleva años sin terminar en Los Llanos de Aridane. No estoy en contra del edificio, pero no sirve para potenciar la diferencia competitiva del turismo de La Palma ahora mismo y desde luego no nos va a sacar de la crisis. El turismo de naturaleza no se realiza en un centro de conciertos. Si acaso esta partida presupuestaria, acalla algunas bocas que interesan en este momento (mejor lo dejo aquí) pero ver estrellas o senderismo en el casco de Los Llanos es posible claro, pero no muy representativo.

También es de primero de consejero turístico saber que en las redes sociales debe replicarse la “conversación” y hacerse eco de lo que nos pone en valor. Y durante la erupción, la comunicación turística ha suspendido. El fatalismo ha dominado y no solo eso, cuando hemos destacado ni siquiera se ha notado. Por ejemplo, las redes sociales de Turismo del Cabildo no compartieron las fotos portada de The Time o National Geographic o tantas otras publicadas por locales que estuvieron publicadas como Fotos del Día de la Tierra o The New York Times o qué decir del Premio Ondas. Salir en primera plana, se tiene que aprovechar siempre y se le intenta dar la vuelta al discurso y volverlo positivo e incluso si es con una desgracia como el volcán. Así que le damos al control del discurso cero y al uso de redes sociales otro suspenso. Y eso que es más barato que ir a una Feria...

Para resumir, es indiferente que se aumente el presupuesto en Turismo, si no se entiende el turismo como para crear nuevas soluciones. Como conclusión de Fitur seguro que se va a publicar “aumentará la conectividad aérea y otros mercados emisores”. Ya estoy viendo los titulares. Pero es que esa fue la conclusión el año pasado, y del anterior y... del anterior. Mientras los errores siguen siendo también los mismos todos estos años y ya ha habido tiempo de mejorar... Y no se puede salir de las crisis haciendo siempre lo mismo y sin garantizar la supervivencia del tejido productivo. Me temo, sin duda, que la gestión del turismo está de saldo. Necesitamos material de nueva temporada.