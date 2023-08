La mar y los emisarios

Qué suerte mirar la mar,

disfrutar lo que miramos

si, ingenuos, imaginamos

la mar sin contaminar.

Pero imposible olvidar

lo que en la mar se diluye:

la porquería que fluye

por furtivos emisarios,

ignorando los canarios

todo lo que al mar afluye.

Jócamo, 17.VIII.2023

NOTA: Los isleños nacemos y morimos con la mar en el corazón. Imposible mirar al mar y no soñar despierto. Es la barrera que nos cierra y abre puertas a nuevos escenarios. Es, a la vez, muralla de cárcel y túnel de escape.

El mar nos despierta cada amanecer con los destellos del sol que nos da la vida; y arrulla nuestros sueños a la pálida luz de la Luna rielando en sus aguas.

Y ese mar bello, fuente y caldo de cultivo de la vida en el planeta, lo estamos matando con nuestros desechos: porquería orgánica e inorgánica, que fluye como veneno por emisarios sin el debido control ambiental.

“Ojos que no ven, corazón que no siente”. Más cruel será nuestro desengaño sanitario, si como parece no estamos dispuestos a poner remedio urgente al problema y se sigue priorizando el “pan y circo” que distrae al pueblo.