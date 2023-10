El PSOE de Breña Alta propone que el Ayuntamiento adquiera el edificio ‘Gonyfer’ para convertirlo en un Centro Multifuncional y Cultural

El Grupo Socialista de Breña Alta ha presentado una moción en la que insta “al Gobierno municipal de Coalición Canaria (CC) a que el Ayuntamiento inicie los trámites para la adquisición de las instalaciones del antiguo edificio ‘Gonyfer’, ubicado en la calle la Habana número 44, que en la actualidad se encuentran en desuso, para reutilizarlas como un centro cultural y multifuncional del que carece el municipio”.

El portavoz de los socialistas de Breña Alta, Jorge González, señala que esta propuesta responde a las posibilidades que reúne este inmueble, que con algunas modificaciones podría albergar un espacio para la cultura y la dinamización del municipio, con fácil acceso y cercanía al Parque de Los Álamos y los museos, completando así un circuito de ocio y formación para los breñuscos.

En esta línea, valora que al ser una edificación que está terminada, su remodelación y acondicionamiento para el nuevo uso sería menos costosa y más rápida que realizar una obra desde cero, lo que representa un valor añadido para el estudio de este proyecto.

Jorge González sostiene que “Breña Alta merece tener este tipo de centros para la cultura y la realización de actividades artísticas, tradicionales o formativas, de diferentes colectivos del municipio, así como de los actos de sus fiestas patronales, como ya cuentan otras localidades de la Isla con menos población”. “Hasta ahora –prosigue- se realizan dichas actividades en espacios privados como la Sociedad Atlántida u otros públicos que no fueron creados ni acondicionados para esta finalidad como el Polideportivo o el Museo del Puro”.

“En definitiva”, apunta, “se trata de gestionar y trabajar para crecer, y no dejar una edificación bien situada y con posibilidades, desaprovechada por la falta de iniciativa de este gobierno que no pretende dejar ningún legado para el futuro y que sólo vive de las rentas de la época socialista. Breña Alta se merece tener una casa de la cultura de una vez por todas y en ocho años de gobierno en mayoría a CC no se le ha visto dar ni un sólo paso en este sentido”. Para los socialistas, añade, este proyecto “es factible legal y económicamente, sólo falta la voluntad de querer hacer proyectos reales y que sean ejecutables a corto plazo para el disfrute de los vecinos y vecinas”.