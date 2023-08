El PSOE de Breña Alta propone el Museo de la Cruz como espacio de encuentro de los escolares del municipio con la tradición crucera

El PSOE de Breña Alta ha presentado una moción para su debate y aprobación en el próximo pleno municipal, por la que se insta al actual Gobierno de Coalición Canaria “a optimizar un recurso tan importante como el Museo de la Cruz, que además de su función turística, alberga también un importante potencial educativo”, indica en una nota de prensa.

Este espacio, señala, dedicado a una de las principales festividades no solo de Breña Alta, sino del conjunto de la isla de La Palma, posee los requisitos necesarios para que los escolares del municipio reciban clases puntuales sobre la historia y tradiciones del municipio, así como talleres formativos de las diferentes técnicas artesanales que se utilizan para esta fiesta tan emblemática.

Según expone Jorge González, portavoz del grupo Socialista, aprovechando el inicio de curso escolar 2023-2024, el Ayuntamiento de Breña podría ofrecer a los centros educativos las dependencias del Museo y sus recursos didácticos para la formación del alumnado, así como servir de puente con las asociaciones de cruceros que seguro estarán dispuestos a colaborar con esta iniciativa.

El grupo Socialista breñusco, se apunta en la nota, “apuesta decididamente por trabajar en que las tradiciones del municipio no desaparezcan y se renueven, implicando a las nuevas generaciones. No todos los municipios cuentan con un museo dedicado a una de sus señas de identidad y sería un error no darle el rendimiento y el uso que merece, afirman los socialistas”. Así mismo, consideran “un proyecto eficaz conectar a niños y mayores del municipio, facilitando un lugar y un motivo, perpetuar la fiesta de la Cruz”.