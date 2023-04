PSOE: “Los Servicios Sociales de Breña Alta, de referente insular a mera fachada”

El PSOE de Breña Alta señala en nota de prensa que “durante la etapa de Gobierno socialista marcó un antes y un después en la atención a las personas dependientes y vulnerables del municipio. Se crearon infraestructuras y servicios que no existían en la isla y se les dotó del personal formado y los medios para ponerlos a pleno rendimiento”.

En opinión del candidato a la Alcaldía de Breña Alta por el PSOE, Jorge González, “el centro Nina Jaubert, la Escuela Infantil Municipal, el Centro Ocupacional, el Centro Especial de Empleo Destiladera, el centro de Día, el Banco de Alimentos, tienen el sello de compromiso de los socialistas de Breña Alta. En ellos se trabajó duramente y con devoción durante toda esta etapa, atendiendo a personas no sólo del municipio sino de toda la isla”.

La candidatura socialista en Breña Alta se cuestiona “¿cuál es la realidad actual de estos servicios? ¿Se oculta a los vecinos la imagen real de su funcionamiento?”.

Jorge González estima que “para la correcta atención de estos usuarios y familias tan sensibles como los ancianos, las personas con discapacidad, los niños o las personas en riesgo de exclusión social, es necesario contar con personal cualificado, estable y suficiente, tal y como estipula la legislación vigente”.

“Además es imprescindible la constante evaluación y comunicación fluida con otros departamentos de la corporación, e instituciones, a efectos de la captación de financiación, intercambio de conocimientos, optimización de recursos y la creación de nuevas iniciativas que den respuesta a las necesidades asistenciales de estos colectivos”, concluye Jorge Tomás González.

A la candidatura del PSOE en Breña Alta le gustaría “compartir con sus convecinos una serie de reflexiones acerca de los Servicios Sociales de su municipio, que tal vez no se hayan hecho porque el equipo de Gobierno municipal de Coalición Canaria, se ha esmerado en ocultar la realidad con fotos propagandísticas y promesas incumplidas, intentando esconder una nefasta gestión, lo que ha provocado que la atención a los colectivos más vulnerables esté en el peor momento de su historia. Estas cuestiones son: ¿Saben los vecinos de Breña Alta si los servicios sociales del municipio tienen el personal necesario para su correcto funcionamiento?, ¿Conocen los vecinos de Breña Alta si se está devolviendo dinero de servicios sociales a otras administraciones por no haberse empleado a tiempo, o no tener proyectos?, ¿Están al corriente los vecinos de Breña Alta en qué proyectos o iniciativas ha trabajado el grupo de Gobierno Nacionalista para ayudar a las personas que puedan demandar estos servicios?”.

“Afortunadamente el trabajo y dedicación no se demuestra a base de fotos de propaganda, se gestiona con hechos. Los equipos de gobierno municipal están para conseguir recursos humanos y económicos, no para vender humo”, apostilla Jorge González.

Finalmente, el candidato socialista a la Alcaldía se pregunta: “¿Le cuesta tanto la gestión de los servicios sociales, al hasta ahora alcalde, que pretende quitarse esa obligación privatizando y desmantelando estos recursos públicos esenciales?”.