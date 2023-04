Ana García (PSOE): “Trabajamos para cambiar Breña Baja, facilitar el desarrollo de la economía local y recuperar la ilusión”

El PSOE de Breña Baja ha presentado su candidatura a las elecciones municipales del 28-M, liderada por Ana García, en un acto celebrado el martes, 25 de abril, en la Casa del Pueblo, con “la convicción de hacer posible el cambio real y urgente que necesita el municipio para impulsar su desarrollo de una vez por todas”, informa en nota de prensa.

Para ello, la candidata socialista destacó que “cuenta con un equipo formado por personas preparadas, con determinación, con capacidad de trabajo, madurez y juventud, pero sobre todo con un objetivo común”. “Creemos que nuestra forma de afrontar los retos nos permitirá cambiar a Breña Baja. Es que tiene que cambiar y lo haremos cambiar. Es un municipio con muchas posibilidades desaprovechadas”, apostilló.

Ana García expresó su compromiso de que “trabajaremos para hacer crecer y desarrollar económicamente a este municipio para que los jóvenes no se vean en la necesidad de emigrar”. Y advirtió que si bien Breña Baja “tiene grandes posibilidades, también presenta problemas que necesitan solución y que están ahí, desde hace tiempo, sorprendentemente, sin que nada cambie”.

Para ello sostiene que van a “renovar la manera de gestionar el municipio y detectar prioridades, incluidas las facturas y los contratos menores que sabemos evidencian un problema grave en la gestión del grupo del PP para el cual todavía no sabemos el alcance y gravedad”. “La política está para cambiar las vidas de las personas. No es una profesión, es vocación por lo público, por defender lo justo. Con la responsabilidad y el respeto de manejar lo público. Y eso significa el respeto de la legalidad vigente. No vale estar para la foto y ausente para llevar a cabo las promesas”.

“Ahora mismo, Breña Baja es un pueblo estancado, un sitio de paso, sin vida, con tejido comercial en peligro de extinción y desgraciadamente ya no se puede comprar ni un lápiz en el municipio. Su núcleo turístico está desfasado y podría mejorar su limpieza. Los parques infantiles dejan mucho que desear. Hemos dejado atrás a nuestros mayores. Es necesario una mayor atención a lo social, desarrollar cada barrio, no perder las raíces como nuestras cruces”, subrayó la candidata, quien añade que el Gobierno municipal del PP “no ha sabido aprovechar una de las grandes oportunidades en favor de Breña Baja. Esto es una falta grave de visión estratégica que no nos podemos permitir”.

Ana García lamenta “el abandono que sufre Los Cancajos, el único núcleo turístico abierto actualmente, que no han sabido renovarlo ni cuidarlo, escudándose en que ya estaba así hace años. Respuesta que lo hace todavía más surrealista, puesto que llevan 12 años en el Gobierno municipal y que demuestra su falta de compromiso con una simple excusa. Echarles la culpa a otros no soluciona nada”.

En este sentido, destacó que “en materia turística un Grupo de gobierno que gestionase bien debería hacer tres cosas: planificación urbanística, que es capital de cara al desarrollo turístico (y municipal) y una tarea que lleva estancada desde ya hace mucho tiempo, así como cuidar su imagen, reforzar su limpieza e iluminación, que además son quejas constantes de vecinos y visitantes. Por lo que vemos en materia turística, las acciones se reducen a promoción y campañas estética como la de Fitur, que son un show para la foto del alcalde, pero no para las realidades. No hay ninguna otra acción de calado y encima se han perdido y devuelto subvenciones para Los Cancajos, con intereses de demora”.

En este sentido, recuerda que para “este cambio de imagen del núcleo turístico de Los Cancajos, el PSOE logró arrancar al Gobierno municipal del PP, estando en minoría, el compromiso de invertir 100.000 euros para este cambio de imagen en Los Cancajos, con el compromiso de que esté ejecutado antes de este verano. Y esperamos que así sea porque ya estamos a finales de abril”.

“Nuestro compromiso es con una mejora real, facilitar el desarrollo de la economía local y tener de nuevo ilusión para que no sigan cerrando empresas”. “Para ello, insistimos además en la importancia de que Breña Baja cuente con nuevas infraestructuras, incomprensiblemente ausentes.”

“¿Qué es lo que falla que otros municipios más pequeños tienen lo básico que Breña Baja no tiene? Una casa de la Cultura, teatro, gimnasio, dinamizar la biblioteca que estuvo tantos años cerrada, aceras en condiciones, …”. Ana García dejó claro que “el PSOE de Breña Baja luchará por el cambio y por las soluciones, de una vez por todas, para que tengamos el futuro que nos merecemos”.