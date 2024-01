CC dice que el PP vota en contra de su propuesta de solicitar un centro de salud para Breña Baja

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Breña Baja informa en nota de prensa que ha reclamado este jueves al alcalde, Borja Pérez, que “acabe de una vez la obra de ampliación del consultorio de salud que están causando importantes incomodidades a los usuarios y trabajadores, además de problemas de salubridad. El asunto se ha tratado en un pleno extraordinario solicitado por los propios concejales y concejalas de Coalición Canaria para pedir unidad entre todos los partidos y reclamar un centro de salud para el municipio en el que el alcalde y su grupo han votado en contra de la propuesta”.

“La obra en el consultorio fue anunciada por el alcalde hace casi dos años y estuvo meses paralizada, para después retomarse poco antes de las pasadas elecciones de mayo y aún no se han culminado, a pesar de que se reducen a la construcción de una única consulta nueva”, dice.

“¿Por qué no ha acabado usted la obra? ¿Por qué no es capaz de acabar nada de lo que empieza?”, preguntó Fabián García al alcalde. “Tiene una obra inacabada que es su responsabilidad y le da igual. Se apuró para adjudicarla antes de las elecciones y después nada. Y hoy en este pleno le pedimos que termine la obra de una vez y asuma su responsabilidad y ponga solución a un problema que ha generado usted”, expone.

El portavoz de CC en este pleno “afeó a Borja Pérez su incapacidad para sacar adelante cualquier proyecto por sencillo que sea y de conducir a Breña Baja hacia la total irrelevancia, porque mientras otros municipios aspiran a ser el motor de la isla, el alcalde aspira a que nos quedemos igual que hace 4 años, que hace 8 o que hace 12”, señala.

El concejal de CC aseguró que “el municipio no cuenta ni con una sola infraestructura nueva, nada que llame a generar economía, a que nos visiten, nada que dé negocio a nuestros comercios, bares y restaurantes”, afirma.

“Parece que tenemos que resignarnos a ser un municipio-dormitorio”, lamentó Fabián García, “y que las cosas pasen fuera de aquí, que crezcan otros, que mejoren otros, que avancen otros, que innoven otros… que otros ofrezcan los servicios que aquí nos faltan, que otros construyan las infraestructuras con las que en Breña Baja solo soñamos y que el alcalde vende, legislatura tras legislatura, pero nunca hace realidad”, dijo.

En este sentido, el portavoz de CC advirtió al grupo de Gobierno que “solo con fotos no se va a ninguna parte, porque, si las cosas no se trabajan, no se consiguen; si no se pelean, no se consiguen; si no se da la tabarra, no se consiguen”, concluyó.