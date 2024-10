El PSOE advierte del “deterioro y estancamiento” que sufre Breña Baja

El PSOE de Breña Baja alerta en una nota de prensa sobre “el preocupante deterioro y estancamiento del municipio”. Una situación que, según denuncia, “también afecta a la calidad democrática del Ayuntamiento. La situación es tal que, a pesar de las promesas reiteradas, obras esenciales como la ampliación del Centro de Salud, tras tres años y medio, aún no se haya licitado. Llegaremos al menos a los 4 años de espera. Mientras que el Parque de Ocio de Los Cancajos continúa sin finalizar tras 13 años de su inicio”, dice.

Ana García, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Breña Baja, señala que “es urgente que se impulse el Plan General de Ordenación, en elaboración desde 2011”. “Sin este plan, no hay desarrollo”. Además, defiende que “las licitaciones deben agilizarse y ponerse al día para cumplir con la Ley de Contratos, garantizando acceso equitativo y transparente. Hoy en día, los contratos siguen siendo un grave problema”.

García añade que “el PSOE está cumpliendo su responsabilidad en la oposición al señalar estas deficiencias. No buscamos enfrentamientos, sino soluciones para una Breña Baja mejor. Si el Grupo de Gobierno estuviera actuando correctamente, no mostrarían tanta agresividad”.

La portavoz también destaca, como viene reclamando reiteradamente, dice, “la necesidad de revitalizar el tejido comercial y mejorar espacios clave como Los Cancajos y Los Guinchos, áreas estratégicas para el desarrollo económico del municipio”.

“El PSOE seguirá buscando que se finalicen los proyectos. Haremos caso omiso de las excusas del PP, de los bulos y de los ataques personales. Las excusas no construyen nada. Breña Baja necesita un Grupo de Gobierno y un alcalde que asuman sus responsabilidades y dejen de pintar la realidad de excusas. No podemos seguir esperando ante esta falta de liderazgo y franco desinterés en el bien común”, señala Ana García, quien concluye advirtiendo de que “alzar la voz es necesario para avanzar y lo hacemos con el propósito de construir una Breña Baja mejor. No queremos enfrentamientos, sino diálogo y soluciones, actualmente inexistentes”.