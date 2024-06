El PSOE advierte de que “la gestión descontrolada del Gobierno de Breña Baja perjudica a los vecinos”

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Breña Baja reitera en nota de prensa “su preocupación por el descontrol, la improvisación y la ineficacia que marca la gestión del Gobierno del Partido Popular en el municipio”. Muestra de ello es que “en el último pleno ordinario, se llevaron 12 convenios nominativos de urgencia por falta de planificación, de los cuales varios no contaban con partida presupuestaria, con el consiguiente reparo de Intervención, para acciones que ya habían tenido lugar: el Corpus o para financiar la actual temporada de fútbol del equipo local”.

“Se trata de acciones que no solo se hacen tarde, perjudicando a la ciudadanía, sino que se hacen mal, puesto que son convenios anuales, que se repiten en el tiempo, que no son una urgencia y presentan deficiencias en la gestión, como no comunicar a la oposición la documentación en tiempo y forma”, apostillan.

Nunca cambia nada

Por otra parte, la portavoz socialista, Ana García, subraya que “el Gobierno de Breña Baja continúa en la misma dinámica a la que nos tiene acostumbrados, de dejadez y abandono en los pocos proyectos que acometen. Solo promesas el municipio desgraciadamente no se desarrolla”.

“Nos tememos que las obras se empiezan y se quedan a mitad, y lo peor, no sabemos si pagamos más de la cuenta por los servicios por la poca fiscalización previa de las cuentas. Esto es, la poca ambición al afrontar proyectos de calado y el uso abusivo de los contratos menores que tampoco mejora en 2024”.

Y es que “no están licitados y no lo han estado en años, el agua que luego consumimos todos o el de mantenimiento de la red municipal, la recaudación de las tasas municipales, el de la limpieza de Los Cancajos o el servicio de socorrismo de la playa”. Servicios, explica la concejala, que “no están licitados por lo que no sabemos siquiera el acuerdo, porque no existe por escrito, o si pagamos más de la cuenta”. “Son contratos menores, sin la fiscalización previa debida, pero los importes superan con creces las cantidades máximas para esta tipología de contrato, existen fraccionamientos y se prolonga en el tiempo, sin dar oportunidad a otras empresas”.

Una circunstancia que “ha sido señalada por la Intervención municipal año tras año y que el PSOE ya ha denunciado públicamente, y que continúa siendo la mayor debilidad y anomalía sin resolver de esta administración local y una franca muestra a la falta de interés por hacer las cosas bien”.

A pesar de esta situación, “desde el PSOE seguimos proponiendo e insistiendo para que el grupo de gobierno comprenda la importancia de planificar acciones que permitan lograr resultados en beneficio del bienestar ciudadano y el progreso de Breña Baja”.

Por tanto y por ser premisa sine qua non

Así las cosas y “como condición ‘sine qua non’, exigimos al alcalde que se centre exclusivamente en su labor municipal, para solucionar los problemas de gestión de Breña Baja y que se haga cargo de su puesto de una vez por todas. Si en el mandato anterior abandonó sus funciones por el cargo de senador, ahora, nuevamente, se ausenta por actividades ajenas al ayuntamiento. A pesar de su dedicación exclusiva en esta legislatura, Borja Pérez continúa siendo el alcalde ausente”, concluyen.