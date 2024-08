El PSOE advierte de “la incapacidad” del Gobierno de Breña Baja para ejecutar la inversión pública

El PSOE asegura en nota de prensa que “el Ayuntamiento de Breña Baja ha gestionado solo un 10,6% de los casi 6 millones de euros disponibles para inversiones en 2024”, según Ana García, portavoz socialista. “Este dinero incluye 3 millones de fondos europeos Next Generation, destinados a superar los efectos de la pandemia, y la financiación para proyectos importantes como el Centro de Día de Las Ledas, el Parque de Ocio de Los Cancajos, y 778.000 euros de fondos propios, entre ellos para la mejora del consultorio periférico de salud”, dice.

“Ante el evidente retraso en la ejecución de estas inversiones”, Ana García se interesó en el último pleno por este asunto, “donde el concejal de Obras admitió que no logran gestionar las licitaciones a pesar de contar con una tesorera desde marzo, que supuestamente iba a agilizar el proceso. Para colmo, afirmó que Breña Baja 'moriría de éxito' por la cantidad de dinero que tenían que ejecutar en 2024. Sin embargo, no es éxito lo que se observa, sino una clara ineficacia, ya que los fondos públicos se van acumulando sin ser utilizados”, añade.

“En 2022, alrededor de 2 millones de euros no se ejecutaron y se trasladaron al presupuesto de 2023. Ese año, nuevamente, se dejaron inversiones sin ejecutar, sumándose al presupuesto de 2024. Esta situación se repite año tras año, con inversiones que se aplazan, no se licitan, se retrasan o se inician pero no se completan, lo que lleva a la devolución del dinero por incapacidad de gestión. No se trata solo de números, sino de servicios que no llegan, infraestructuras que no se mejoran y promesas que no se cumplen”, afirma.

La portavoz socialista indica que “un ejemplo claro de esta situación es la reforma y ampliación del consultorio de salud de Breña Baja, anunciada hace tres años y aún pendiente. Mientras tanto, el edificio sufre averías y daños que afectan a los usuarios. ¿Por qué no se informa a los ciudadanos sobre los plazos, los problemas y las soluciones?”, se pregunta.

Ana García señala nuevamente que “la realidad es que este Gobierno no está a la altura de gestionar la inversión pública para mejorar la calidad de vida en Breña Baja. Los fondos se arrastran de un año a otro y es probable que muchos de ellos se pierdan. No se trata solo de la falta de ejecución, sino del impacto real en la vida diaria de los ciudadanos. A estas alturas, ¿alguien se cree que el PP de Breña Baja no logre terminar una obra de 100.000 euros, como el consultorio de salud, pero sin embargo, logre ejecutar los 6 millones de euros de inversiones previstas?”, insiste.

Desde el PSOE de Breña Baja proponen “reforzar la contratación de personal para gestionar las licitaciones, mejorando la planificación y el control de los fondos para poder avanzar”. Una recomendación que se hace desde Intervención año tras año. La ciudadanía está pagando el precio de una gestión municipal que, simplemente, no cumple con su deber, generando un desgaste de la confianza en el Gobierno local“, concluye.