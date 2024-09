El PSOE de Breña Baja critica “la falta de interés del PP” en la ejecución del Parque Tecnológico y “los bloqueos” a su labor de oposición

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Breña Baja lamenta “la actitud del Partido Popular (PP) en relación con el proyecto del Parque Tecnológico. Una iniciativa vital para el desarrollo económico y tecnológico del municipio, sobre la que no existen avances ni interés por parte del grupo de gobierno, en un proyecto clave para el futuro de Breña Baja”, critican los socialistas, que señalan que “una inversión de 16 millones de euros corre el riesgo de perderse antes de 2026”.

“A día de hoy, no tenemos constancia de que se haya cumplido con el compromiso de entrega de los terrenos al Cabildo de La Palma. Un paso imprescindible para que el proyecto pueda seguir adelante”. Recalcan además que “anunciaron justo antes de las elecciones de 2023 que ya estaba todo listo para la licitación, pero el proyecto no avanza y no contestan cuando preguntamos cuál es el problema”.

“Esta situación pone en peligro una importante inversión, que generaría empleo de calidad y situaría a Breña Baja como un referente en materia de innovación y tecnología en la isla”, dice.

Para el PSOE, “la actitud del PP refleja una clara falta de interés por el progreso del municipio”. “Nos preocupa que, en lugar de trabajar más y mejor para el beneficio de nuestros vecinos, el Partido Popular se centre en bloquear nuestra labor de fiscalización y nuestras propuestas desde la oposición. Después de todo, el cambio a horario de mañana de los planos, con el mandato en marcha, responde a un claro intento de que la oposición no asista a estas sesiones”, afirmó la portavoz del grupo socialista.

En esta línea Ana García advierte de que “nuestra función es supervisar, proponer y contribuir al bienestar de Breña Baja, pero el gobierno local parece más preocupado por dificultar nuestro trabajo y ocultar su bajo rendimiento e interés que por cumplir con sus responsabilidades”.

“El Parque Tecnológico no es solo una promesa política antes de las elecciones que lleva anunciándose desde 2013; es un proyecto de futuro”, señala la concejala, quien sostiene que “su ejecución permitiría diversificar la economía local, algo que, lamentablemente, no está siendo prioritario para el actual equipo de gobierno”.

“Exigimos claridad y transparencia. El PP debe explicar por qué no se ha avanzado con este proyecto, por qué no reclama la obra y si realmente han hecho entrega de los terrenos al Cabildo, como prometieron en sesión plenaria. No se puede seguir postergando una iniciativa tan importante para el desarrollo de nuestro municipio que no puede seguir esperando”, apostilla.

“El PSOE seguirá trabajando con responsabilidad y compromiso para defender los intereses de Breña Baja y exigir el cumplimiento de los proyectos que pueden transformar el municipio, a pesar de que se trate de frenar nuestra labor para que no denunciemos públicamente cosas como ésta”, concluye.