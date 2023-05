El PSOE de Breña Baja dice que “el alcalde se salta la Ley Electoral para encubrir su nula gestión e improvisación”

El PSOE informa en nota de prensa que “durante las últimas semanas hemos sido testigos de una bochornosa exposición de presuntos ‘logros’ del alcalde de Breña Baja sobre promesas electorales que se remontan a 2011 y que ha culminado con la inauguración de la nueva sede de Padisbalta y del Colectivo de Unitarias La Palma, en el antiguo colegio de La Polvacera, contraria a la actual Ley Electoral, que no permite inauguraciones en este período”.

Así lo ha puesto de manifiesto el PSOE de Breña Baja, que “no solo reprueba esta política oportunista y falta de escrúpulos, sino que tilda de ridículo que el alcalde no se haya esforzado en 8 años de mayoría absoluta en la gestión municipal y pretenda aprobar en el último momento, como los alumnos en los exámenes de septiembre”.

Ana García, portavoz del Grupo Socialista y candidata a la Alcaldía, defiende que “Breña Baja precisa con urgencia de una gestión responsable, eficaz y eficiente de los recursos públicos, con control del alcance, presupuesto y tiempo, es decir, tareas a realizar, sin exceder el gasto y la ejecución en tiempo y forma”.

“Lo que hemos tenido hasta ahora es un claro ejemplo de mala gestión, con retrasos en obras o proyectos de manera sistemática, sobrecostes que superan con creces las partidas presupuestadas, aplazamientos y prórrogas continuadas en el tiempo”, subraya la dirigente socialista.

Ana García destacó “una serie de ejemplos de la mala gestión del actual alcalde del Partido Popular, anunciadas a bombo y platillo en las últimas semanas, como el local social Cruz de Las Breveritas: En 2018 la obra fue licitada por 42.000 euros y con un plazo de ejecución de 4 meses. No se finaliza y se licita nuevamente en 2021 por 82.370 euros y con un plazo de finalización estimada de 60 días. Total del coste: más 200.000 euros, según recoge la nota de prensa publicada el 17 de abril, de los cuales 98.519,36 euros han correspondido a esta última fase”.

“Otro ejemplo de gestión desastrosa es el Skate Park, que dejó sin los 48.000 euros presupuestados para remodelar la Plaza del antiguo templo de San José, prometida hace 10 años. No tanto por el importe sino por el despropósito”. Los socialistas indican que “el Skate Park es un proyecto prometido en 2017, pero que logró financiación en 2019, con un presupuesto de 17.000 euros, junto con la plaza (otros 48.000). Tras 3 aplazamientos de los dos proyectos y justo antes de tener que devolver los importes, el skate park pasó a superar los 53.000 euros en coste a finales de 2022, mientras que no se remodeló la plaza. Después de la foto, el 30.04 comprobamos que el skate park sigue cerrado con llave, sin usuarios o demanda. ¿En 3 años no dio tiempo de ponerle el suelo a la plaza? ¿por qué se ha desechado esta demandada obra?”, se pregunta Ana García.

“Y así llegamos a la última obra inaugurada, la nueva sede de Padisbalta, cuyo anuncio de comienzo de los trabajos data del día 25 de octubre de 2021 y que se terminaría en 13 semanas, ahora se encuentra parcialmente finalizada pues no cuenta con los equipamientos o la cocina, pero aún así se ha inaugurado y mostrado como un logro”, asegura.

Ana García destaca que “podríamos seguir así, con una lista interminable de una gestión caótica, carente de planificación, como el mercadillo en San José parado desde 2015 y que representa un mamotreto en pleno centro de este núcleo; el Parque de Ocio de Los Cancajos, que comenzó en 2011, la plaza del Socorro o Las Salinas de Los Cancajos son otro de estos casos sonados, que no tienen fecha de finalización a la vista, así como la calle Petra Galván que se abrió en febrero de 2023 y ahí está esperando el milagro, al parecer, esta vez, Endesa tiene la culpa”.

“Estamos ante la realidad de un fracaso, que ha conseguido el enfado, el agotamiento y la desconfianza de gran parte de la ciudadanía. Nos alegramos de que al fin estos proyectos sean una realidad para el uso y disfrute de la población de Breña Baja. Pero parafraseando al alcalde, le recordamos que no todo vale en política y que no intente confundir a los vecinos con anuncios y fotos de última hora”, subraya la candidata socialista.

“Un fracaso que se amplifica ante la 'pifia' de gestión con el Plan General, que ya suma más de medio millón en costes -desde 2011- sin llegar a buen puerto, frenando cualquier desarrollo en el municipio; o los incumplimientos de la legalidad vigente en la gestión de contratos. Estamos convencidos de que el desgobierno de un alcalde ausente es la causa del estancamiento de Breña Baja”, concluye.