El PSOE presenta medidas en favor de la infancia de Breña Baja “ante la desidia” del Gobierno del PP

La candidata socialista a la Alcaldía de Breña Baja, Ana García, alaba en una nota de prensa “la idea de la iniciativa ‘Ciudad Amiga de la Infancia, de los trabajos técnicos y del fomento de la escucha y participación de los niños y niñas”, pero lamenta “el alcance de los compromisos políticos adquiridos”. Una muestra simple de ello, sostiene, es que “no existe un plan municipal de prevención del acoso escolar y digital, una de las 5 propuestas del PSOE de Breña Baja”.

“Después aprobar la adhesión en pleno en enero de 2021, y que Breña Baja ostente el reconocimiento como 'Ciudad Amiga de la Infancia' desde el 18 de noviembre de 2021, se convoca 18 meses después la reunión del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, poniendo de manifiesto la ausencia de un trabajo político participativo y en conjunto previo”, dice.

“Este reconocimiento, que es un claro compromiso para poner en el centro de las políticas municipales dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, partiendo además de sus propuestas, tiene como condición sine qua non 2 cosas: destinar una partida presupuestaria específica a dicho proyecto que permita su continuidad en el tiempo y elaborar y llevar a cabo un proyecto que beneficie a la población infantil en su totalidad”, explica.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Breña Baja ha criticado que “estamos en 2023 y no hay un presupuesto específico para acciones con la infancia, sino que está embebido en otras partidas, y que las iniciativas a desarrollar con la población infantil se limitan a actividades puntuales”. Ana García ha expresado “su duda de que la reunión del Consejo no sea más que una operación estética del grupo de Gobierno del Partido Popular, ya que no ha habido cambios en las políticas con la infancia en general en los últimos dos años”. Además, ha señalado que “el presupuesto en esta materia apenas ha aumentado y que prácticamente no se ha tratado en el pleno o en comisiones, lo que demuestra cómo el rodillo de la mayoría absoluta del PP deja fuera cualquier otra propuesta que no sea la suya. La reunión del Consejo llega tarde y curiosamente justo antes de las elecciones municipales”, según la portavoz del PSOE.

“Ante este pobre panorama de políticas para la infancia y la adolescencia, el PSOE plantea una propuesta de trabajo político a corto y medio plazo, con seguimiento trimestral, inspirada en los 10 derechos fundamentales de la Infancia que establece Unicef, misma inspiración que la Iniciativa de la infancia. Si realmente es importante la infancia y la adolescencia pensemos en algo más que actividades de ocio o educativas de una celebración puntual a políticas municipales de la infancia de calado”, dice.

Cinco propuestas necesarias para garantizar una verdadera 'Ciudad amiga de la infancia'

“Para garantizar el derecho a la educación y la participación infantil en la Biblioteca Municipal que debe contar con un servicio de intercambio de libros efectivo, un club de lectura mensual para todas las edades, cuentacuentos, refuerzo educativo y estimulación cognitiva, olimpiadas mentales y talleres de escritura creativa semanales y alfabetización digital. Además de servir de espacio para la realización de coloquios, presentación de libros, talleres de parentalidad positiva y estar abierta por las mañanas y tardes. La biblioteca puede convertirse en un espacio de participación infantil real”, añade.

“Como segunda propuesta, desarrollar un Plan municipal de prevención del acoso escolar y digital con especial hincapié a los derechos de imagen y uso de imagen de los niños en las redes sociales, que enlaza con el derecho a tener una protección especial (de esto se habló en el Consejo a petición de uno de los niños); derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia que ponga en peligro su integridad y derecho a la protección. Dicho plan incluiría, entre otras propuestas, ofrecer atención especializada (apoyo psicosocial) y poner a disposición de la ciudadanía un número de contacto”, detalla.

“Como tercera propuesta, promover la diversidad, igualdad e inclusión a través del Consejo de NNA, permitiendo así la visibilización de otras realidades sociales. El Consejo actualmente no cuenta con personas con discapacidad intelectual o física, aunque sí con una representante de Padisbalta. Tampoco hay personas que han nacido en otros países, echando en falta la representatividad de la realidad social en el municipio. En otras palabras, lo que no se representa o visibiliza, no existe”, asegura.

“Como cuarta propuesta, proponemos, construir parques infantiles, renovar los existentes que están muy dañados y promover deportes inclusivos pues el derecho a actividades recreativas, no recae únicamente en organizar fiestas y eventos infantiles incluso si son educativos, sino también, que los parques tengan iluminación, estén limpios y cuenten con un mantenimiento adecuado. Previniendo así el consumo de drogas y alcohol, delincuencia e inseguridad que puede ocurrir en los mismos”, señala.

“Curiosamente -prosigue la portavoz socialista- se habló de parques infantiles haciendo referencia al parque de ocio de Los Cancajos. Ninguno de estos niños del Consejo han podido disfrutar del parque puesto que cuando comenzaron las obras aún no habían nacido y cuando se terminen serán demasiado mayores para estar interesados. Una generación entera se ha perdido el acceso a un parque que ha sido bandera caída de los logros del grupo de Gobierno del PP en estos años”, indica.

“Finalmente, como quinta propuesta, es importante recalcar que sin satisfacer las necesidades más básicas, no se puede ser amigable con la infancia. Así pues, las políticas municipales deben tener especial cuidado con garantizar una alimentación saludable y atención a la salud, como, por ejemplo, la finalización del consultorio médico de Breña Baja y la prevención de enfermedades como la diabetes infantil. Además de reforzar políticas encaminadas al acceso a una vivienda digna, la atención psicológica de las familias y menores del municipio o el acceso a ayudas de emergencia”, plantea.

El PSOE de Breña Baja “tiene claro que no se puede gobernar de espaldas a las realidades del municipio. Hay necesidades reales que no se van a solucionar solas ni con operaciones estéticas ni alargando eternamente su puesta en marcha, y el de la infancia es una de ellas. Reconocemos la importancia de comenzar con una iniciativa participativa para la infancia, pero haciendo hincapié en políticas municipales coherentes para abordar estas necesidades”, concluye.