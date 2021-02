CC de Garafía se opone a un presupuesto de más de 4,7 millones para 2021 que "no genera desarrollo en el municipio"

El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Garafía votó este jueves en contra de un presupuesto municipal para 2021 “que está muy alejado de la realidad que nos ha traído la pandemia, que carece de inversiones y que es una copia de presupuestos anteriores, como si no existiera una crisis económica por culpa de la pandemia”, indica Martín Taño, portavoz de CC en una nota de prensa. CC, se destaca en la nota, se opuso a unas cuentas que "no generan desarrollo en el municipio". El apartado de inversiones, sostiene, "es mínimo y no impulsan actividades para una economía local que está en declive".

En un presupuesto de más de 4,7 millones de euros, señala, solo se destinan 480.000 euros al apartado de inversiones para proyectos de desarrollo, de los que más de la mitad van destinados a arreglos en carreteras.

“No se está apoyando a los sectores económicos más fuertes del municipio, que son la ganadería y la agricultura, para que puedan generar economía y crecimiento”, apunta el portavoz de CC. El presupuesto aprobado ayer jueves solo destina 20.000 euros a ayudas "a los ganaderos y ganaderas, una cantidad que, tal y como recalcamos en el pleno, nos parece absolutamente insuficiente en este momento de crisis”, añade, “igual que la partida de 7.000 euros para subvencionar la creación de nuevas empresas”.

Mientras tanto, se indica en la nota, "se destinan 44.000 euros para festejos, una cantidad muy similar a la de años anteriores, sin tener en cuenta que algunas fiestas no se podrán celebrar o tendrán que organizarse de manera mucho más contenida por las restricciones de la pandemia".

“No entendemos cuáles son las prioridades del grupo de Gobierno que dirige Yeray Rodríguez, pero, desde luego, con este presupuesto no está apostando por que el municipio crezca y pueda fijar población”, lamenta Martín Taño.

En la nota se señala que "en un municipio que cada vez pierde más servicios esenciales -como, por ejemplo, la única entidad bancaria que tenía-, no vemos que el grupo de Gobierno tenga un proyecto claro para afrontar un año marcado por la crisis en el que el mayor esfuerzo debería centrarse en las inversiones para reactivar la economía". “Es una oportunidad perdida mientras Garafía languidece con un Ayuntamiento sin ideas y sin iniciativas”. subraya Taño.

Desde CC "lamentamos, además, que el presupuesto se haya elaborado y aprobado sin contar con la participación de los barrios. En la pasada legislatura, antes de elaborar el presupuesto, nos reuníamos con los barrios para recoger sus propuestas y conocer cuáles eran sus prioridades”, recuerda el portavoz nacionalista, “y es una pena que el actual grupo de Gobierno haya decidido prescindir de la participación ciudadana”, concluye.