CC pide al alcalde de Breña Baja que impida el desmantelamiento del Consultorio de Salud

CC en Breña Baja pide al alcalde Borja Pérez que “centre sus esfuerzos en frenar el traslado de los médicos de familia y de enfermería del Consultorio de San Antonio hacia el Centro de Salud de Breña Alta. De llevarse a cabo esta medida, el Consultorio quedaría solo para la atención pediátrica de la comarca de las Breñas”, asegura la formación en un comunicado.

“El alcalde conoce desde diciembre la decisión de la Dirección del Área de Salud de La Palma, pero no lo comunicó a la Corporación hasta hace a penas una semana, el 29 de enero. Nosotros, desde el grupo de Coalición Canaria, queremos sumar, queremos aportar, creemos que la unión hace la fuerza y que el interés de nuestro municipio está por encima de las siglas políticas, más aún si cabe, cuando se trata de un tema como la atención sanitaria”, explica Yessica Pérez.

“No queremos que se lleven nuestra Atención Primaria y por eso apoyamos en el pleno la moción que presentó el PP, donde se nos explicó la situación y se nos pidió que no se divulgara, cosa que no entendimos”, explica la portavoz de CC.

“Lo correcto, desde nuestro punto de vista, sería un acuerdo institucional de todos los grupos de la Corporación, pero la comunicación con nuestro alcalde se hace cada vez más complicada”, añade.

“Ahora, Borja Pérez le echa la culpa a quienes gobernaron en el pasado, buscando excusas para quedar bien por no haber hecho nada en más de un mes. Que no se le olvide que lleva gobernando 10 años y que en este tiempo ha tenido tiempo para haber hecho muchas cosas y no puede seguir echando culpas al pasado”, dice.

“Lo realmente importante es que el alcalde explique qué ha hecho y qué va a hacer para frenar la decisión de quitar la enfermería y los médicos de familia del Consultorio de San Antonio. Lo sabe desde diciembre, pero lo ocultó hasta finales de enero y hemos perdido un tiempo precioso para actuar y evitar que la Dirección del Área de Salud confirme una decisión que es muy perjudicial para Breña Baja”, advierte la portavoz de CC.

“Este cambio en nuestra Atención Primaria se hubiera hecho efectivo este mes de febrero de no ser por dificultades en la contratación de los profesionales médicos. En los años 80, con fondos propios, este Ayuntamiento logró construir su actual Consultorio. En esta línea, Breña Baja podría actuar mejorando sus instalaciones con urgencia para evitar el traslado a Breña Alta antes del mes de abril”, apunta.

“El próximo 11 de febrero, los alcaldes de Breña Baja y Breña Alta tienen una reunión con el director del Área de Salud de La Palma para abordar este asunto. Debemos sentarnos a escuchar las propuestas de los vecinos para buscar una solución que nos permita salvar esta situación, y que el grupo de Gobierno no haga oídos sordos como ha hecho en otros asuntos referidos a San Antonio”, concluye Yessica Pérez.