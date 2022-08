CC pide a la alcaldesa de Los Llanos que “frene el desahucio de los comerciantes del Mercado” y valore otras alternativas

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane pide en una nota de prensa “a la alcaldesa, Noelia García, que frene el desahucio de los comerciantes del Mercado Municipal y que valore alguna de las opciones que a lo largo de estos últimos años le han presentado tanto los grupos de la oposición como los propios comerciantes. La modernización del Mercado no es incompatible con mantener las actuales concesiones y sacar a concurso las que están cerradas”, señala Fran Montes de Oca, portavoz de CC.

“En el último pleno del Ayuntamiento, con los únicos votos del grupo de Gobierno, se aprobó la declaración de caducidad de las concesiones para ocupar los puestos, lo que, de hecho, es el último paso previo al desahucio. Se ha tomado la decisión sin estudiar otras alternativas, que las hay, que evitarían dejar sin trabajo e ingresos a unas 15 familias”, lamenta.

“Creemos que la estrategia que Noelia García inició en 2017 está clara: dejar morir el mercado para erigirse ahora en redentora mediante el proyecto estrella que presentó hace unos días”, afirma Montes de Oca. “Por eso ha incumplido el mandato del pleno en la pasada legislatura donde CC, IU y PSOE sacaron adelante una moción, en junio de 2018, en la que se acordó el inicio del procedimiento para adjudicar los puestos del mercado que llevan varios años cerrados”.

“Existiendo tantos puestos vacíos que el Ayuntamiento se ha negado a licitar durante años, el argumento de la alcaldesa a favor del desahucio para dar la oportunidad a otros comerciantes no se sostiene. No estamos pidiendo que se mantenga a actuales ocupantes en esa situación de manera indefinida y tampoco pretendemos que se adopte una resolución contraria al ordenamiento jurídico”, explica Montes de Oca. “Lo que hemos pretendido siempre es que todo el procedimiento se ajuste a la legalidad, pero manejando los tiempos a favor de los comerciantes, no en contra de ellos”, añade.

“CC no pretende que la prórroga se convierta en una limitación al principio de competencia y de libre acceso. Pero la realidad es que en otro mercado municipal de la isla se estudiaron y aplicaron fórmulas alternativas, ajustadas a derecho, que evitaron el desahucio de los comerciantes que llevaban un largo periodo de tiempo al frente de concesión. Lo que demuestra que solo hace falta voluntad y ponerse del lado de la población, no en contra”, concluye.