CC reclama al Ayuntamiento de Puntallana que arregle el acceso a la playa de Nogales

Coalición Canaria reclama al Ayuntamiento de Puntallana que “arregle de una vez el acceso a la playa de Nogales, que lleva 6 meses cerrada. A finales del año pasado acabaron las obras para evitar desprendimientos, pero desde entonces estamos esperando a que se coloquen las vallas de protección para que los usuarios puedan bajar a la playa con seguridad”, explica en nota de prensa el portavoz nacionalista, Domingo Isidro Hernández Guerra.

“Lo advertimos en el pleno de marzo y ya estamos en verano y la playa sigue cerrada a la espera de una simple colocación de vallas”, añade.

“El Ayuntamiento no fue capaz de prever esta reposición del vallado al mismo tiempo que planearon la obra de eliminación de desprendimiento y esto demuestra la dejadez con la que trabajan Víctor Guerra y su equipo de Gobierno. No pensaron que la principal playa del municipio y una de las más conocidas de la isla no debería estar cerrada al llegar el verano y que eso perjudica económicamente al municipio”, advierte.

CC llevará de nuevo este asunto ante el pleno municipal, por segunda vez en seis meses, “a ver si conseguimos que el alcalde y su equipo se den por enterados y hagan algo antes de que se acabe el verano”, insiste Domingo Isidro Hernández Guerra.