Eloy Martín: “No dejaré escapar ni una sola oportunidad para que El Paso crezca”

En el pleno celebrado este martes, 10 de octubre, Eloy Martín Barreto (CC) ha sido investido como nuevo alcalde de El Paso, ratificando su responsabilidad al frente del Ayuntamiento. En su discurso de investidura, subrayó su determinación de “continuar trabajando incansablemente para consolidar el momento de oportunidad que vive nuestro municipio y que repercute en la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”.

El hasta ahora primer teniente de alcalde y regidor en funciones de la corporación pasense, asegura que junto a su equipo de Gobierno “no dejará escapar ni una sola oportunidad para que El Paso crezca, seguiremos avanzando en la hoja de ruta con la que estamos haciendo posible el desarrollo social y económico que nuestro municipio merece, con numerosos proyectos estratégicos que culminaremos en esta legislatura e infinidad de desafíos a los que damos respuesta con hechos y diligencia”.

“La prioridad y eje central de nuestra gestión son las personas, el bienestar de nuestros vecinos siempre por delante, por lo que continuaremos agilizando los trámites y recursos necesarios para que las familias afectadas por la erupción volcánica puedan reconstruir sus hogares en El Paso, al mismo tiempo que desbloqueamos más suelo para la construcción de vivienda pública”, enfatiza.

Para el regidor local “ha llegado la hora además de afianzar los avances conseguidos en los últimos años, fruto de una gestión que ha hecho de El Paso un modelo a seguir para el conjunto de la isla. Vamos a poner todos los esfuerzos en mantener este nivel de dinamización para fortalecer y ayudar a nuestro comercio local, favoreciendo así el desarrollo económico y la creación de empleo”.

“Además son muchas las obras e infraestructuras, que nos posicionan entre los municipios de mayor crecimiento en los próximos años”. En este sentido, insistió en la importancia de proyectos como el Hotel Escuela Monterrey, La Hacienda El Pino y el primer Museo Forestal Macoronésico de Canarias o el Mercadillo del Agricultor, así como las numerosas actuaciones dirigidas al desarrollo de las zonas comerciales e industriales. También las inversiones demandas por el sector primario o las mejoras en conectividad, centran su agenda de prioridades.

“Quienes me conocen saben que si algo me define es mi firme voluntad y perseverancia. La he demostrado siempre en todas las facetas de mi vida y hoy la pongo al servicio del lugar donde nací, donde he vivido y quiero vivir”, concluyó Martín, agradeciendo el trabajo incansable de sus compañeros/as y del personal municipal y tendiendo la mano a la oposición para sumar esfuerzos por el progreso del municipio.